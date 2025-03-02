Украина. Премьер лига02 марта 2025, 14:18 |
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ВИДЕО Ингулец удвоил преимущество в матче против Кривбасса
Подопечные Василия Кобина поймали соперника на контратаке
02 марта 2025, 14:18 |
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Справи у Юрія Вернидуба йдуть не найкраще. Після розгромної поразки в Рівному (0:3) його команда поступається «Інгульцю» після першого тайму з рахунком 0:2.
На 40-й хвилині гравці «Інгульця» змогли організувати контратаку два в два. Олег Пушкарьов, побачивши партнера, віддав йому передачу.
М’яч опинився в ногах Артема Бенедюка, який вийшов віч-на-віч із голкіпером «Кривбаса». Захисник «Інгульця» холоднокровно переграв воротаря – 2:0.
Перший гол футболісти «Інгульця» забили на 14-й хвилині, його автором став Олег Пушкарьов.
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