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  4. ВИДЕО Ингулец удвоил преимущество в матче против Кривбасса
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 14:18 |
266
0

ВИДЕО Ингулец удвоил преимущество в матче против Кривбасса

Подопечные Василия Кобина поймали соперника на контратаке

02 марта 2025, 14:18 |
266
0
ВИДЕО Ингулец удвоил преимущество в матче против Кривбасса
ФК Динамо. Артем Бенедюк

Справи у Юрія Вернидуба йдуть не найкраще. Після розгромної поразки в Рівному (0:3) його команда поступається «Інгульцю» після першого тайму з рахунком 0:2.

На 40-й хвилині гравці «Інгульця» змогли організувати контратаку два в два. Олег Пушкарьов, побачивши партнера, віддав йому передачу.

М’яч опинився в ногах Артема Бенедюка, який вийшов віч-на-віч із голкіпером «Кривбаса». Захисник «Інгульця» холоднокровно переграв воротаря – 2:0.

Перший гол футболісти «Інгульця» забили на 14-й хвилині, його автором став Олег Пушкарьов.

ВИДЕО Ингулец удвоил преимущество в матче против Кривбасса

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Артем Бенедюк чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец видео голов и обзор воздушная тревога Ингулец - Кривбасс Олег Пушкарев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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