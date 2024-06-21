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  4. Польша – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:32 |
528
0

Польша – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 2-го тура чемпионата Европы в группе D

21 июня 2024, 19:32 |
528
0
Польша – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы D между Польшей и Австрией. В первом туре поляки уступили Нидерландам 1:2, а австрийцы проиграли Франции 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Польша – Австрия 0:1. Гол Траунера

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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