Чемпионат Европы21 июня 2024, 19:32 |
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Польша – Австрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 2-го тура чемпионата Европы в группе D
21 июня 2024, 19:32 |
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21 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы D между Польшей и Австрией. В первом туре поляки уступили Нидерландам 1:2, а австрийцы проиграли Франции 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Польша – Австрия 0:1. Гол Траунера
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