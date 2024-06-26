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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 16:11 | Обновлено 26 июня 2024, 16:12
448
1

Роман ЯРЕМЧУК: «Знаю, что я – хороший футболист. Сейчас в расцвете сил»

На игрока сильно повлияла война в Украине

26 июня 2024, 16:11 | Обновлено 26 июня 2024, 16:12
448
1
Роман ЯРЕМЧУК: «Знаю, что я – хороший футболист. Сейчас в расцвете сил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард Роман Яремчук признал, что война в Украине серьезно повлияла на его выступления в последние сезоны, однако игрок сборной не теряет веру в себя.

«У меня были проблемы последние годы. Была травма, потом в Украине началась война – это было тяжелое время. Война повлияла на меня. Я сильно потерял в весе, сильно потерял в концентрации. Но не хочется, чтобы это было оправданием».

«Веру в себя я никогда не терял, потому что знаю: я – хороший футболист. Иногда нужно просто попасть в правильное место в нужное время и тогда все будет хорошо».

«Я сейчас в расцвете сил, мне 28 лет, и я чувствую, что мой организм хорошо себя ведет», — сказал Яремчук.

Контракт игрока принадлежит «Брюгге», а минувший сезон Роман на правах аренды провел в «Валенсии».

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сборная Украины по футболу Роман Яремчук российско-украинская война Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Dfs2262ar
Тоді ти дуже потрібен в ЗСУ! Ти завдяки Україні почав заробляти! Тому вперед захищати державу у складний момент!
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