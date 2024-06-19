В среду, 19 июня Гамбурге проходит матч второго тура Евро-2024 в группе В между Хорватией и Албанией. Поединок начался в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Крамарич, Майер, Петкович

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Лачи, Рамадани, Асллани, Байрами, Асани, Манай

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Хорватия – Албания – 0:1. Лачи, 11-я минута: