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  4. Хорватия – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 16:53 |
926
0

Хорватия – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые яркие моменты матча

19 июня 2024, 16:53 |
926
0
Хорватия – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня Гамбурге проходит матч второго тура Евро-2024 в группе В между Хорватией и Албанией. Поединок начался в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Крамарич, Майер, Петкович

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Лачи, Рамадани, Асллани, Байрами, Асани, Манай

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Хорватия – Албания – 0:1. Лачи, 11-я минута:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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