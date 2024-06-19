Хорватия – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые яркие моменты матча
В среду, 19 июня Гамбурге проходит матч второго тура Евро-2024 в группе В между Хорватией и Албанией. Поединок начался в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Крамарич, Майер, Петкович
Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Лачи, Рамадани, Асллани, Байрами, Асани, Манай
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Хорватия – Албания – 0:1. Лачи, 11-я минута:
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