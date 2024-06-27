26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями после матча.

«Очень обидно. Все решила наша игра первая неудачная. Последние две игры показали, что это была случайность. К сожалению, такое в футболе случается.

Бывает такое, когда не залетает. Сегодня команда хорошо боролась на футбольном поле, были моменты. Но если даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду... Да, обидно вылетать. Эти незабитые моменты в голове. Буду долго их помнить.

Мы видим, что сегодня играли против топовой сборной Бельгии. Возможно, матчей с такими командами надо больше играть: Германия, Англия, Франция, чтобы у нас приходила эта уверенность с самого начала.

Оцениваю наше выступление на Евро негативно, конечно, потому что команда не вышла из группы. Да, бывают как положительные, так и отрицательные моменты. К сожалению, этот Евро больше негативный», – сказал Довбик.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.