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  4. Артем ДОВБИК: «Матч с Румынией – это случайность»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 00:05 |
2361
18

Артем ДОВБИК: «Матч с Румынией – это случайность»

Артем поделился эмоциями после матча с Бельгией на Евро

27 июня 2024, 00:05 |
2361
18
Артем ДОВБИК: «Матч с Румынией – это случайность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился эмоциями после матча.

«Очень обидно. Все решила наша игра первая неудачная. Последние две игры показали, что это была случайность. К сожалению, такое в футболе случается.

Бывает такое, когда не залетает. Сегодня команда хорошо боролась на футбольном поле, были моменты. Но если даже болельщики сборной Бельгии освистывали свою команду... Да, обидно вылетать. Эти незабитые моменты в голове. Буду долго их помнить.

Мы видим, что сегодня играли против топовой сборной Бельгии. Возможно, матчей с такими командами надо больше играть: Германия, Англия, Франция, чтобы у нас приходила эта уверенность с самого начала.

Оцениваю наше выступление на Евро негативно, конечно, потому что команда не вышла из группы. Да, бывают как положительные, так и отрицательные моменты. К сожалению, этот Евро больше негативный», – сказал Довбик.

Подопечные Сергея Реброва завершили выступления на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии. Сине-желтые заняли последнее четвертое место в квартете Е.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 18
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g3t
Артеме, не тільки перший матч випадковість. Всі ігри ЗбУ це відсутність логіки і закономірностей:
- найслабшій команді летимо 3-0
- в середняка виграємо
- з фаворитом граємо нічию
- іспанський пічічі не забиває жодного гола і майже не створює моментів
- воротар команди-переможця ЛЧ панікує після пропущеного голу і пропускає ще два в одному матчі
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
an52
Яка ж це випадковість, коли ти сам за три матчі жодного реального моменту не створив?
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+12
Mikhail Storcheus
Це не випадковість. Це ваше відношення-ставлення до країни і її вболівальників. Ви безхребетні створіння. Вам насрать на всіх нас, на наші почуття і на наші долі. Ви продовжите жити за кордоном, заробляти гроші, відкривати ресторани, говорити правильні слова, але будете завжди чужими в наших серцях. 
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+9
yura_bulyk
Кращий голеадор Іспанії  24 -випадковість
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+7
VIPsector1
Слухай, чувак. Що ти верзеш? Які особисті здобутки в трьох матчах?  Як можна стати найкращім в Іспанії, та найгіршим в збірній? Краще б ти написав правду чого твій друг не грав. Команда взагалі не готова до Евро. Поки ви не перестанете брехати нічого не зміниться.
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+7
Станіслав Боднарюк
Довбик це випадковість!
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+7
mrhami
это как три раза изменила....случайно...
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+7
uausa
Виходить що і ПіЧічі вийшло випадкове. Ні одного гола за три матчі...
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+6
vitaly
От найгірше, що наші футболісти ніколи не визнають проблем. Продовжимо страждати і далі
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+6
Saar
Лунін - випадковість!
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+4
steelmaker
Так і хочеться спитати у відповідь: як і твоя перемога у спорі за Пічічі?
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+4
Camoranesi
Ні, це реальність
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+4
OtsoCity
Пічічі спасибі тобі за голи, а ще спасибі Луніна та Реброву за 1/8
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+3
VARioR
Випадковості не випадкові
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+2
inspekcha85
Телок  бестолковый,похоже  и сам не понял какую глупость сморозил
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+2
Boodya
Точно)
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+2
antt
Колись ще на попередньому Євро коли не відзначався Яремчук то виручав Довбик як із шведами. Але це було дввно. Тепер трохи навпаки в збірній.
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0
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