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  4. Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 04:42 |
872
4

Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024

Подопечные Сергея Реброва набрали 4 очка в группе Е на чемпионате Европы в Германии

27 июня 2024, 04:42 |
872
4
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024, которое проходит на поля Германии.

Подопечные Сергея Реброва заняли итоговое четвертое место в группе Е. Сине-желтые сумели набрать 4 очка, однако этого не хватило для плей-офф.

Несмотря на вылет из чемпионата Европы, Украина установила личный рекорд.

Впервые в истории украинская национальная команда набрала 4 пункта на групповом этапе.

История выступлений Украины на чемпионата Европы:

  • Евро-2012: 3 очка
  • Евро-2016: 0 очков
  • Евро-2020: 3 очка
  • Евро-2024: 4 очка
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рекорд сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Очка-то 4, а гола всего 2.
На прошлом Евро мы забили 4 гола.
И Грузия вышла в том числе, потому что забила 4 гола.
Давайте посмотрим на таблицы, кто вылетел, забив 4 гола. НИКТО. То есть в таком формате Евро очень важно как ты играешь и сколько забиваешь. Очков в сравнении с Евро 2020 набрали больше, а сыграли мы хуже. 
4 гола, забитые сборной Шевченко, позволили ей пройти дальше, а никакой не фарт, как у нас любят говорить. 
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0
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Falko
Власне, і я про це. Якщо без емоцій у дусі: румуни, патріот, по кому плаче ТЦК.
Минулого разу нам страшенно пощастило: вийшли із 3 місця і потрапили на суперника, виразно слабшого за того, який дістався, якби вийшли із 2-го.
Цього набрали більше очок, програли всього 1 матч - теж рекорд, до речі, але... залишилися 4-ми і вилетіли до плейоф.
Космос збалансований, подобається це комусь чи ні.
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0
TolsTIyELF
Молодці. Мі ще переможемо всіх. 
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