Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024

Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024, которое проходит на поля Германии.

Подопечные Сергея Реброва заняли итоговое четвертое место в группе Е. Сине-желтые сумели набрать 4 очка, однако этого не хватило для плей-офф.

Несмотря на вылет из чемпионата Европы, Украина установила личный рекорд.

Впервые в истории украинская национальная команда набрала 4 пункта на групповом этапе.

История выступлений Украины на чемпионата Европы: