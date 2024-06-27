Чемпионат Европы27 июня 2024, 04:42 |
872
4
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Подопечные Сергея Реброва набрали 4 очка в группе Е на чемпионате Европы в Германии
27 июня 2024, 04:42 |
872
4
Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024, которое проходит на поля Германии.
Подопечные Сергея Реброва заняли итоговое четвертое место в группе Е. Сине-желтые сумели набрать 4 очка, однако этого не хватило для плей-офф.
Несмотря на вылет из чемпионата Европы, Украина установила личный рекорд.
Впервые в истории украинская национальная команда набрала 4 пункта на групповом этапе.
История выступлений Украины на чемпионата Европы:
- Евро-2012: 3 очка
- Евро-2016: 0 очков
- Евро-2020: 3 очка
- Евро-2024: 4 очка
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На прошлом Евро мы забили 4 гола.
И Грузия вышла в том числе, потому что забила 4 гола.
Давайте посмотрим на таблицы, кто вылетел, забив 4 гола. НИКТО. То есть в таком формате Евро очень важно как ты играешь и сколько забиваешь. Очков в сравнении с Евро 2020 набрали больше, а сыграли мы хуже.
4 гола, забитые сборной Шевченко, позволили ей пройти дальше, а никакой не фарт, как у нас любят говорить.
Минулого разу нам страшенно пощастило: вийшли із 3 місця і потрапили на суперника, виразно слабшого за того, який дістався, якби вийшли із 2-го.
Цього набрали більше очок, програли всього 1 матч - теж рекорд, до речі, але... залишилися 4-ми і вилетіли до плейоф.
Космос збалансований, подобається це комусь чи ні.