Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Другие новости
29 июня 2024, 02:44 |
277
0

Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024

В рейтинге продолжает лидировать Винисиус Жуниор

29 июня 2024, 02:44 |
277
0
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Ballon d'Or

Авторитетный портал Score 90 обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024 после завершения группового этапа Евро-2024.

Лидировать продолжает вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который сейчас со сборной Бразилии играет на Копа Америка 2024. На третью строчку опустился англичанин Джуд Беллингем, его опередил француз Килиан Мбаппе.

Четвертую строчку в рейтинге главных претендентов за Золотой мяч 2024 занимает немецкий полузащитник Тони Кроос. На пятую строчку поднялся испанец Родри.

В топ-20 рейтинга не нашлось места для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024 года

По теме:
ТЕБАС: «Когда Винисиус завершит карьеру, мы предложим ему новую должность»
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Неймар назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024
Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Золотой мяч Тони Кроос Родри
Дмитро Олійник Источник: Score90
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен график контрольных матчей Металлиста на сборах в Ужгороде
Футбол | 28 июня 2024, 22:23 1
Стал известен график контрольных матчей Металлиста на сборах в Ужгороде
Стал известен график контрольных матчей Металлиста на сборах в Ужгороде

Харьковская команда, готовясь к сезону, проведет 5 поединков

Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Теннис | 28 июня 2024, 12:26 45
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024

В основе сыграют восемь представительниц Украины

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Футбол | 28.06.2024, 12:11
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ
Футбол | 28.06.2024, 14:50
Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ
Спортивный юрист назвал 2 команды, которые могут заменить Днепр-1 в УПЛ
Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Футбол | 29.06.2024, 03:15
Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
27.06.2024, 09:36 15
Футбол
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
28.06.2024, 07:49 1
Бокс
Не все тренеры полезны. Нужно ли уволить Реброва за провал на Евро?
Не все тренеры полезны. Нужно ли уволить Реброва за провал на Евро?
27.06.2024, 15:47 173
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
28.06.2024, 07:20 20
Футбол
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
27.06.2024, 12:00 2
Бокс
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
27.06.2024, 00:30 4
Футбол
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
27.06.2024, 21:24 13
Футбол
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем