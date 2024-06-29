Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
В рейтинге продолжает лидировать Винисиус Жуниор
Авторитетный портал Score 90 обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024 после завершения группового этапа Евро-2024.
Лидировать продолжает вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который сейчас со сборной Бразилии играет на Копа Америка 2024. На третью строчку опустился англичанин Джуд Беллингем, его опередил француз Килиан Мбаппе.
Четвертую строчку в рейтинге главных претендентов за Золотой мяч 2024 занимает немецкий полузащитник Тони Кроос. На пятую строчку поднялся испанец Родри.
В топ-20 рейтинга не нашлось места для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024 года
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