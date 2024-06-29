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  4. Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 18:20 | Обновлено 29 июня 2024, 18:53
3493
18

Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро

«Фейеноорд» рассчитывает подписать украинца

29 июня 2024, 18:20 | Обновлено 29 июня 2024, 18:53
3493
18
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

22-летний полузащитник «Динамо» Владимир Бражко может летом покинуть киевский клуб.

По информации Geitjewieffer, на трансфер Бражко нацелился один из самых сильных и титулованных клубов Нидерландов «Фейеноорд». Роттердамский клуб рассматривает трансфер Владимира как замену Матсу Вифферу, который покинет клуб. Отмечается, что «Фейеноорд» в ближайшее время сделает «Динамо» официальное предложение по трансферу, а сам Бражко положительно относится к продолжению карьеры в Роттердаме.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 33 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Владимир также сыграл за сборную Украины на Евро-2024, проведя два матча в стартовом составе.

Ранее Бражко прокомментировал вылет Украины с Евро-2024.

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Фейеноорд Владимир Бражко Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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Комментарии 18
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Умник
Оболденный клуб. Очень красивый город, с кучей каналов.
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+3
FunnyCat_____
на этот сезон еще самим нужен 
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+3
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LomUs17
Та досить лайном киян поливати. Голадці ж напевно захочуть підписати за 2 копійки. Так шо зачекайте, усе буде. Краще б у Лізі своєю грою собі цінник підняли.
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+2
Snooker
А кто за место Бражка будет в Динамо играть в еврокубках ,вряд-ли Суркис его отпустит 
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+2
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Alexander Киев
Гарний варіант, біжи хлопче, біжиии! 
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+2
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Serhii P.
Та, такий собі варіант. Напевно, не вартує.
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+2
TarasTaras94
Враховуючи ЛЧ наступний сезон то це виглядає як хороший варіант. Та і в цілому Феєнорд зараз непогано грає 
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0
OtsoCity
Лайно захоче 500 мільйонів, та буде він далі гнити у динамо 
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0
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