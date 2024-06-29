Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро

22-летний полузащитник «Динамо» Владимир Бражко может летом покинуть киевский клуб.

По информации Geitjewieffer, на трансфер Бражко нацелился один из самых сильных и титулованных клубов Нидерландов «Фейеноорд». Роттердамский клуб рассматривает трансфер Владимира как замену Матсу Вифферу, который покинет клуб. Отмечается, что «Фейеноорд» в ближайшее время сделает «Динамо» официальное предложение по трансферу, а сам Бражко положительно относится к продолжению карьеры в Роттердаме.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 33 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Владимир также сыграл за сборную Украины на Евро-2024, проведя два матча в стартовом составе.

Ранее Бражко прокомментировал вылет Украины с Евро-2024.