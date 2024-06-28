Владимир БРАЖКО: «Очень грустно, что мы не вышли в плей-офф»

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал вылет Украины с Евро-2024.



«Я думаю, против Бельгии мы сыграли неплохо. Конечно, не хватило реализации, но очень грустно, что мы не вышли. Разумеется хотелось выйти в плей-офф, но проиграли мы плей-офф в матче с Румынией.



Сложно играть против всей сборной Бельгии. И Лукаку, и Де Брюйне - звездные футболисты высокого уровня. Но с Лукаку играл Сваток, я считаю, что он с ним справился. Я играл против Де Брюйне, конечно, было интересно и хотелось сыграть на таком уровне. Я доволен командой, но нам не хватало реализации моментов.



Я не знаю поеду ли на Олимпиаду, честно. Пока не разговаривал на эту тему с руководством Динамо. Думаю, что ещё несколько дней и все узнают».



Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельной встрече Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.