Япония – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024
16 ноября начнутся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Японии встретится с командой Италии. Ориентировочное время начала противостояния – 11:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы команд будут известны перед стартом первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Победительницы поединка Япония – Италия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо Польши, либо против Чехии.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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