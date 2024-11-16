Лига наций16 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:55
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Кипр – Литва – 2:1. За сохранение места в дивизионе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:55
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
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Кипр нанес поражение Литве (2:1) и занял 3-е место в группе, оставив соперника позади.
Читайте также:Кипр минимально обыграл Литву, оставив её без очков
⚽️ Лига наций C. 5-й тур, 15 ноября
19:00. Кипр – Литва – 2:1
Голы: Кастанос, 18, Ционис, 63 – Гинейтис, 47
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Маринос Ционис (Кипр).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Григорис Кастанос (Кипр).
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