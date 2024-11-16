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Лига наций УЕФА. Лига C
Кипр
15.11.2024 19:00 – FT 2 : 1
Литва
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Лига наций
16 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:55
18
0

Кипр – Литва – 2:1. За сохранение места в дивизионе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:55
18
0
Кипр – Литва – 2:1. За сохранение места в дивизионе. Видео голов и обзор
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кипр нанес поражение Литве (2:1) и занял 3-е место в группе, оставив соперника позади.

⚽️ Лига наций C. 5-й тур, 15 ноября

19:00. Кипр – Литва – 2:1

Голы: Кастанос, 18, Ционис, 63 – Гинейтис, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Маринос Ционис (Кипр).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Григорис Кастанос (Кипр).
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Лига наций сборная Кипра по футболу сборная Литвы по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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