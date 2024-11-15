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Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
15.11.2024 21:45 – 59 0 : 0
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:32
436
0

Дания – Испания, Португалия – Польша. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 15 ноября поединки 5-го тура Лиги наций

15 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:32
436
0
Дания – Испания, Португалия – Польша. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 15 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Дания – Испания
  • 21:45. Португалия – Польша
  • 21:45. Швейцария – Сербия
  • 21:45. Шотландия – Хорватия

🔹 Лига C

  • 19:00. Кипр – Литва – 2:1
  • 21:45. Люксембург – Болгария
  • 21:45. Северная Ирландия – беларусь
  • 21:45. Румыния – Косово

🔹 Лига D

  • 21:45. Сан-Марино – Гибралтар

Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO.

21:45. Дания – Испания

21:45. Португалия – Польша

21:45. Швейцария – Сербия

21:45. Шотландия – Хорватия

19:00. Кипр – Литва – 2:1

21:45. Люксембург – Болгария

21:45. Румыния – Косово

21:45. Сан-Марино – Гибралтар

События матча

44’
Петар Сучич (Хорватия) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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