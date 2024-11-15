Лига наций15 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:32
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Дания – Испания, Португалия – Польша. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 15 ноября поединки 5-го тура Лиги наций
15 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:32
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Вечером 15 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
🔹 Лига A
- 21:45. Дания – Испания
- 21:45. Португалия – Польша
- 21:45. Швейцария – Сербия
- 21:45. Шотландия – Хорватия
🔹 Лига C
- 19:00. Кипр – Литва – 2:1
- 21:45. Люксембург – Болгария
- 21:45. Северная Ирландия – беларусь
- 21:45. Румыния – Косово
🔹 Лига D
- 21:45. Сан-Марино – Гибралтар
Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO.
21:45. Дания – Испания
21:45. Португалия – Польша
21:45. Швейцария – Сербия
21:45. Шотландия – Хорватия
19:00. Кипр – Литва – 2:1
21:45. Люксембург – Болгария
21:45. Румыния – Косово
21:45. Сан-Марино – Гибралтар
События матча
44’
Петар Сучич (Хорватия) получает красную карточку.
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