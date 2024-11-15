Битва футбольных карликов. Сан-Марино и Гибралтар сильнейшего не определили

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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В битве футбольных карликов Гибралтар и Сан-Марино разошлись миром (1:1).

Оба гола в матче был забиты с пенальти: Лиамом Уокером на 11-й минуте и Николой Нанни на 90+1 минуте

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

🔹 Дивизион D

21:45. Сан-Марино – Гибралтар – 1:1

Голы: Нанни, 90+1, Уокер, 11

Фото матча