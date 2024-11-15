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Лига наций УЕФА. Лига D
Сан-Марино
15.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Гибралтар
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Лига наций
15 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:33
106
0

Битва футбольных карликов. Сан-Марино и Гибралтар сильнейшего не определили

Гибралтар и Сан-Марино разошлись миром

15 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:33
106
0
Битва футбольных карликов. Сан-Марино и Гибралтар сильнейшего не определили
X. Сан-Марино – Гибралтар

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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В битве футбольных карликов Гибралтар и Сан-Марино разошлись миром (1:1).

Оба гола в матче был забиты с пенальти: Лиамом Уокером на 11-й минуте и Николой Нанни на 90+1 минуте

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

🔹 Дивизион D

21:45. Сан-Марино Гибралтар 1:1

Голы: Нанни, 90+1, Уокер, 11

Фото матча

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сборная Сан-Марино по футболу сборная Гибралтара по футболу Лига наций
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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