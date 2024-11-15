15.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Лига наций15 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:33
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Битва футбольных карликов. Сан-Марино и Гибралтар сильнейшего не определили
Гибралтар и Сан-Марино разошлись миром
15 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:33
106
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
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В битве футбольных карликов Гибралтар и Сан-Марино разошлись миром (1:1).
Оба гола в матче был забиты с пенальти: Лиамом Уокером на 11-й минуте и Николой Нанни на 90+1 минуте
Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
🔹 Дивизион D
21:45. Сан-Марино – Гибралтар – 1:1
Голы: Нанни, 90+1, Уокер, 11
Фото матча
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