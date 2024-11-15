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Лига наций УЕФА. Лига C
Кипр
15.11.2024 19:00 – FT 2 : 1
Литва
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Лига наций
15 ноября 2024, 21:58 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:59
72
0

Кипр минимально обыграл Литву, оставив её без очков

Хозяева поля избежали вылета из Лиги C

15 ноября 2024, 21:58 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:59
72
0
Кипр минимально обыграл Литву, оставив её без очков
Twitter. Сборная Кипра по футболу

15 ноября в 5-м туре Лиги наций в Лиге C встречались Кипр и Литва.

Хозяева поля считались минимальными фаворитами в игре, и так было на футбольном поле. Киприоты владели небольшим преимуществом, что позволило им открыть счёт в первом тайме. Гол забил Григорис Кастанос.

Во втором тайме литовцы восстановили равенство. Гвидо Гинейтис замкнул передачу от партнёра.

На 63-й минуте Маринос Ционис нанес удар по воротам литовцев издали. Мяч влетел в левый нижний угол ворот — 2:1.

В итоге Кипр набрал 6 очков и остаётся на 3-й позиции. Литва не набрала ни одного очка за 5 туров. Также в этой группе выступают Румыния и Косово, которые уже недосягаемы для своих соперников.

Лига наций. 6-й тур. 14 ноября

Кипр – Литва – 2:1

Голы: Кастанос, 18, Ционис, 63 – Гинейтис, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Маринос Ционис (Кипр).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Литва).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Григорис Кастанос (Кипр).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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