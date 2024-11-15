Кипр минимально обыграл Литву, оставив её без очков

15 ноября в 5-м туре Лиги наций в Лиге C встречались Кипр и Литва.

Хозяева поля считались минимальными фаворитами в игре, и так было на футбольном поле. Киприоты владели небольшим преимуществом, что позволило им открыть счёт в первом тайме. Гол забил Григорис Кастанос.

Во втором тайме литовцы восстановили равенство. Гвидо Гинейтис замкнул передачу от партнёра.

На 63-й минуте Маринос Ционис нанес удар по воротам литовцев издали. Мяч влетел в левый нижний угол ворот — 2:1.

В итоге Кипр набрал 6 очков и остаётся на 3-й позиции. Литва не набрала ни одного очка за 5 туров. Также в этой группе выступают Румыния и Косово, которые уже недосягаемы для своих соперников.

Лига наций. 6-й тур. 14 ноября

Кипр – Литва – 2:1

Голы: Кастанос, 18, Ционис, 63 – Гинейтис, 47

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