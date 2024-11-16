Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1
Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
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Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1 и досрочно стала победителем группы A1 (13 очков из 15).
Знаменитый форвард Криштиану Роналду на 87-й минуте сотворил новый гол-шедевр для сборной Португалии.
Капитан португальцев забил мяч в ворота соперников бисиклетой – ударом в прыжке через себя.
Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
Португалия – Польша – 5:1
Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (пен), 87, Бруну Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 88
❗️ ВИДЕО в Telegram. Фантастический гол Роналду
Полный видеообзор матча ожидается вскоре.
Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
События матча
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