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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
15.11.2024 21:45 - : -
Польша
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Лига наций
15 ноября 2024, 05:18 | Обновлено 15 ноября 2024, 05:20
56
0

Португалия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву

15 ноября 2024, 05:18 | Обновлено 15 ноября 2024, 05:20
56
0
Португалия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

15 ноября на «Драгау» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Португалии встретится со сборной Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда с Фернанду Сантушем взяла первые настоящие трофеи, победив и на Евро-2016, и в дебютной Лиге Наций. Но постепенно сотрудничество с этим наставником исчерпалось, и даже относительно неплохие результаты последнего чемпионата мира не заставили продлить контракт со специалистом. Тем более что тот посягнул на святое: начал усаживать на лавку Роналду. Его преемник, Мартинес, уверенно преодолел прошлогоднюю квалификацию, но на Евро до четвертьфинала добрались не за счет успехов Криштиану, что ни разу не забил. В плей-офф сначала Диогу Кошта помог, не пропустив в первом раунде ни в игровое время, ни в серии пенальти. Но в 1/4 с Францией после очередных 0:0 одиннадцатиметровые уже были проиграны. Впрочем, результат был признан удовлетворительным, и испанский специалист продолжил работу. Достаточно удачно: избранные осенью начали с трех побед, и только в крайнем туре в Глазго закончили нулевой ничьей. Теперь хватит просто не проиграть, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф.

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Польша

Сборная все еще продолжает стабильно пробиваться на финальные турниры. Но уже только со скрипом. Что на чемпионат мира поехала кадра после успеха в плей-офф, что на Евро вышли через стыковые поединки. Причем там Щенсны в решающем поединке на выезде выиграл серию пенальти с Уэльсом. Но уже в Германии именно эта команда первой осталась без шансов выйти из группы, проиграв оба первых тура, и только напоследок сыграв вничью с Францией. Тем не менее, Пробеж сохранил тренерский пост. Но и в Лиге Наций, начав с победы против Шотландии, потом добавили только одно очко: проиграли Хорватии и Португалии, и только в октябре с клетчатыми закончили ничьей 3:3.

Статистика личных встреч

Избранные не проигрывают 6 очных матчей кряду. Они победили дважды кадру в основное время и, на победном Евро-2016, в серии пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости зацепятся тут даже за ничью. Можно ставить на хозяев арены при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua
Португалия
15 ноября 2024 -
21:45
Польша
Фора Португалии (-1.5) 1.99 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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