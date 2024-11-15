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Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
15.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Хорватия
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Лига наций
15 ноября 2024, 23:44 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:36
943
0

Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол

В параллельном матче дня Шотландия победила Хорватию

15 ноября 2024, 23:44 | Обновлено 16 ноября 2024, 00:36
943
0
Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 15 ноября, состоялись матчи пятого тура Дивизиона А Лиги Наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Португалии приняла на стадионе Драгау в Порту команду Польши. Хозяева одержали победу со счетом 5:1. Открыл счет в матче на 59-й минуте Рафаэл Леау. Преимущество португальцев на 72-й минуте закрепил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Счет разгромным сделал Бруну Фернандеш на 80-й. Позже забили Нету и Роналду, оформивший дубль. Поляки смогли в конце матча отличиться голом престижа.

В параллельном матче в группе 1 сборная Шотландии вырвала победу у Хорватии.

Португалия остается лидером группы с 13 очками в активе, далее идут Хорватия (7), Польша (4) и Шотландия (4).

Заключительные матчи в этой группе состоятся 18 ноября. Хорваты будут принимать Португалию, а поляки сыграют против шотландцев.

Лига наций 2024/25. Дивизион А, группа 1, 5-й тур. 15 ноября.

Португалия – Польша – 5:1
Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (пен), 87, Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 89

Португалия – Диогу Кошта, Мендеш, Антониу Силва, Диогу Далот, Вейга, Бернарду Силва (Саму Кошта, 77), Жоау Невеш (Витинья, 46), Рафаэл Леау (Жоау Феликс, 84), Бруну Фернандеш, Нету (Тринкау, 84), Роналду.

Польша – Булка, Кивер, Беднарек (Валюкевич, 46), Пионтковски, Берешиньски (Каминьски, 32), Залевски, Зелиньски, Романчук, Урбаньски (Букса, 73), Богуш (Марчук, 46), Пентек (Козубаль, 81).

Шотландия – Хорватия – 1:0
Гол: Макгинн, 86.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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