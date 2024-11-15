Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол
В параллельном матче дня Шотландия победила Хорватию
Сегодня, 15 ноября, состоялись матчи пятого тура Дивизиона А Лиги Наций 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Португалии приняла на стадионе Драгау в Порту команду Польши. Хозяева одержали победу со счетом 5:1. Открыл счет в матче на 59-й минуте Рафаэл Леау. Преимущество португальцев на 72-й минуте закрепил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Счет разгромным сделал Бруну Фернандеш на 80-й. Позже забили Нету и Роналду, оформивший дубль. Поляки смогли в конце матча отличиться голом престижа.
В параллельном матче в группе 1 сборная Шотландии вырвала победу у Хорватии.
Португалия остается лидером группы с 13 очками в активе, далее идут Хорватия (7), Польша (4) и Шотландия (4).
Заключительные матчи в этой группе состоятся 18 ноября. Хорваты будут принимать Португалию, а поляки сыграют против шотландцев.
Лига наций 2024/25. Дивизион А, группа 1, 5-й тур. 15 ноября.
Португалия – Польша – 5:1
Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (пен), 87, Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 89
Португалия – Диогу Кошта, Мендеш, Антониу Силва, Диогу Далот, Вейга, Бернарду Силва (Саму Кошта, 77), Жоау Невеш (Витинья, 46), Рафаэл Леау (Жоау Феликс, 84), Бруну Фернандеш, Нету (Тринкау, 84), Роналду.
Польша – Булка, Кивер, Беднарек (Валюкевич, 46), Пионтковски, Берешиньски (Каминьски, 32), Залевски, Зелиньски, Романчук, Урбаньски (Букса, 73), Богуш (Марчук, 46), Пентек (Козубаль, 81).
Шотландия – Хорватия – 1:0
Гол: Макгинн, 86.
🤩 Portugal goleia Polónia com 'bis' de Cristiano Ronaldo em segunda parte de luxo e garante o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações— Record (@Record_Portugal) November 15, 2024
👉 Os melhores momentos da partida: https://t.co/haKPz3IgN9#portugal #uefanationsleague pic.twitter.com/gH4AbDWJ0I
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Алверке
Британец высказался о декабрьском реванше