Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол

Сегодня, 15 ноября, состоялись матчи пятого тура Дивизиона А Лиги Наций 2024/25.

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Сборная Португалии приняла на стадионе Драгау в Порту команду Польши. Хозяева одержали победу со счетом 5:1. Открыл счет в матче на 59-й минуте Рафаэл Леау. Преимущество португальцев на 72-й минуте закрепил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Счет разгромным сделал Бруну Фернандеш на 80-й. Позже забили Нету и Роналду, оформивший дубль. Поляки смогли в конце матча отличиться голом престижа.

В параллельном матче в группе 1 сборная Шотландии вырвала победу у Хорватии.

Португалия остается лидером группы с 13 очками в активе, далее идут Хорватия (7), Польша (4) и Шотландия (4).

Заключительные матчи в этой группе состоятся 18 ноября. Хорваты будут принимать Португалию, а поляки сыграют против шотландцев.

Лига наций 2024/25. Дивизион А, группа 1, 5-й тур. 15 ноября.

Португалия – Польша – 5:1

Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (пен), 87, Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 89

Португалия – Диогу Кошта, Мендеш, Антониу Силва, Диогу Далот, Вейга, Бернарду Силва (Саму Кошта, 77), Жоау Невеш (Витинья, 46), Рафаэл Леау (Жоау Феликс, 84), Бруну Фернандеш, Нету (Тринкау, 84), Роналду.



Польша – Булка, Кивер, Беднарек (Валюкевич, 46), Пионтковски, Берешиньски (Каминьски, 32), Залевски, Зелиньски, Романчук, Урбаньски (Букса, 73), Богуш (Марчук, 46), Пентек (Козубаль, 81).

Шотландия – Хорватия – 1:0

Гол: Макгинн, 86.