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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
15.11.2024 21:45 – FT 5 : 1
Польша
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Лига наций
16 ноября 2024, 06:29 | Обновлено 16 ноября 2024, 06:33
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Идеальный второй тайм. Реакция коуча и игроков Португалии на разгром Польши

Реакцию дали Роберто Мартинес, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Леау

16 ноября 2024, 06:29 | Обновлено 16 ноября 2024, 06:33
80
0
Идеальный второй тайм. Реакция коуча и игроков Португалии на разгром Польши
УЕФА

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1 и досрочно стала победителем группы A1 (13 очков из 15). Знаменитый форвард Криштиану Роналду на 87-й минуте оформил дубль, сотворив новый гол-шедевр для сборной Португалии. Капитан португальцев забил мяч в ворота соперников бисиклетой – ударом в прыжке через себя.

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Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии: «Это была игра, состоящая из двух частей. Первая половина была очень плохой для того, что мы хотели сделать. Мы потеряли концентрацию и расстроились. Но вторая половина была лучшей из тех, что я видел. Нелегко выигрывать каждую игру и забивать пять голов. Победа перед болельщиками была особенной. Витинья вышел и сыграл очень хорошо. Но разница между командами не только в одном игроке. Мы изменили менталитет и увеличили интенсивность и взаимную поддержку. Мы не дали Польше играть».

Бернарду Силва, полузащитник сборной Португалии: «Очень рад занять первое место, что было нашей целью. Мы весело провели время, забили много голов, и когда мы играем так, остановить нашу команду невозможно. Первая половина была довольно плохой, но вторая была очень хорошей, и мы рады победе. Хотя счет был 0:0, что было неплохо, мы хотели получил результат, который заставил бы публику подбадривать нас. Нам не удалось оказать на Польшу желаемое давление, но во втором тайме нам удалось все исправить, и мы улучшили результат».

Михал Пробеж, наставник сборной Польши: «Я работаю тренером уже 20 с лишним лет, и редко сталкивался с такими обстоятельствами, как сегодня. Мы контролировали игру в первом тайме и создавали моменты, жаль только, что мы не забили. Берешински играл хорошо, но ему пришлось уйти с поля из-за травмы. Беднарек также ушел из-за травмы в перерыве. У нас было много проблем. Мы знали, что Португалия будет играть лучше во второй половине. Первый гол сильно навредил нашей команде. К чести Португалии, это была идеальная контратака. Мы все еще пытались измениться; мы перешли на 4–4–2, но у нас было еще больше проблем, с которыми нужно было справиться. Только в самом конце нам удалось создать опасность. Команде трудно собраться после такого поражения».

Бруну Фернандеш, португальский хавбек: «Вы почти не заметили этого, но у нас было несколько моментов в первом тайме, потому что мы начали делать то, что делали во втором. Мы начали лучше работать с мячом, искать зоны внутри. В первом тайме, возможно, это была нервозность от желания забить как можно раньше. Мы ошибались часть в последних передачах, в итоге шли потери мяча и уверенности. Во втором тайме мы прислушались к словам тренера. Мы не делали 20 передач, владея мячом, но были гораздо терпеливее, а затем, благодаря качеству наших игроков, мы в итоге забили голы».

Витинья, полузащитник сборной Португалии: «Мы пропустили гол в конце, который запятнал то, к чему мы стремились, но это часть процесса. Это справедливая победа, учитывая созданные нами моменты. Иногда разница в том, чтобы лучше думать, лучше читать игру, и именно это мы и сделали во втором тайме. Мы были очень хороши после перерыва, но мы были очень хороши и в других играх, например, в Польше».

Рафаэль Леау, португальский нападающий: «Мой гол? Мы переживали трудный момент. Бруну Фернандеш вернул мяч, он важный полузащитник для нас. Я поднял голову и увидел, что есть пространство. Я рванул вперед, и тут Нуну Мендеш нашел меня с закрытыми глазами. Это были коллективные усилия, которые нам удалось завершить голом, который проложил путь к победе. Мы не могли навязать игру в первом тайме. Подход Роберто Мартинеса в раздевалке был важен, это было ключом к изменению давления в перерыве. Соперники открыли пространство на флангах. Нам удалось изменить это во втором тайме, мы отобрали у них мяч. Второй тайм был полностью за Португалию».

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

Португалия – Польша – 5:1

Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (пен), 87, Бруну Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 88

❗️ ВИДЕО в Telegram. Фантастический гол Роналду

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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