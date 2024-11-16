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  4. Португалия – Польша – 5:1. Магия и бисиклета Роналду. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
15.11.2024 21:45 – FT 5 : 1
Польша
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Лига наций
16 ноября 2024, 01:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 02:10
69
0

Португалия – Польша – 5:1. Магия и бисиклета Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 01:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 02:10
69
0
Португалия – Польша – 5:1. Магия и бисиклета Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1 и досрочно стала победителем группы A1 (13 очков из 15).

Знаменитый форвард Криштиану Роналду на 87-й минуте оформил дубль, сотворив новый гол-шедевр для сборной Португалии.

Капитан португальцев забил мяч в ворота соперников бисиклетой – ударом в прыжке через себя.

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

Португалия – Польша – 5:1

Голи: Леау, 59, Роналду, 72 (пен), 87, Бруну Фернандеш, 80, Нету, 83 – Марчук, 88

❗️ ВИДЕО в Telegram. Фантастический гол Роналду

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Марчук (Польша).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Португалия).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Португалия).
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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Польши по футболу бисиклета Лига наций выбор редакции видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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