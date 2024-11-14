ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода

Юлия Пятова показала чем любит заниматься после того, как подала на развод с экс-голкипером «Шахтера» и сборной Украины Андреем Пятовым.

Юлия поделилась своим способом найти спокойствие в столь непростое для неё время: она любит занять себя чтением.

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«После тренировки случайно наткнулась на книжный магазин, я прям обожаю запах в них», – рассказала своим подписчикам бывшая жена Пятова.

«10 минут спокойствия», – а это уже следующая сторис от Юлии. Она выбрала книгу «Новые сказки Старого Льва».