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14 ноября 2024, 04:40 | Обновлено 14 ноября 2024, 05:08
417
0

ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода

Экс-жена Андрея Пятова ищет спокойствия после того, как подала на развод

14 ноября 2024, 04:40 | Обновлено 14 ноября 2024, 05:08
417
0
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
Instagram. Юлия и Андрей Пятовы

Юлия Пятова показала чем любит заниматься после того, как подала на развод с экс-голкипером «Шахтера» и сборной Украины Андреем Пятовым.

Юлия поделилась своим способом найти спокойствие в столь непростое для неё время: она любит занять себя чтением.

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«После тренировки случайно наткнулась на книжный магазин, я прям обожаю запах в них», – рассказала своим подписчикам бывшая жена Пятова.

«10 минут спокойствия», – а это уже следующая сторис от Юлии. Она выбрала книгу «Новые сказки Старого Льва».

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Юлия Пятова Андрей Пятов Шахтер Донецк сборная Украины по футболу фото lifestyle скандал
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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