ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
Экс-жена Андрея Пятова ищет спокойствия после того, как подала на развод
Юлия Пятова показала чем любит заниматься после того, как подала на развод с экс-голкипером «Шахтера» и сборной Украины Андреем Пятовым.
Юлия поделилась своим способом найти спокойствие в столь непростое для неё время: она любит занять себя чтением.
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«После тренировки случайно наткнулась на книжный магазин, я прям обожаю запах в них», – рассказала своим подписчикам бывшая жена Пятова.
«10 минут спокойствия», – а это уже следующая сторис от Юлии. Она выбрала книгу «Новые сказки Старого Льва».
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