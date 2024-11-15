Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут
Сборная Швейцарии досрочно понижается в классе в Дивизион B
Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу.
В матче Швейцарии и Сербии зафиксирована ничья (1:1), в результате чего сербы сохранили шансы на выход в плей-офф.
Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2). Сборная кантонов понижается в классе в Дивизион B.
В последнем, 6-м туре сыграют Испания – Швейцария, Сербия – Дания. При этом сербам нужна только победа, а команду Дании устроит и ничья.
Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
21:45. Дания – Испания – 1:2
Голы: Исаксен, 84 – Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58
21:45. Швейцария – Сербия – 1:1
Голы: Амдуни, 78 – Терзич, 88
Незабитый пенальти: Митрович, 55 (Сербия)
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер ждет победы «Железного Майка»
Александр Яцык покинет зимой «Зарю» и будет готовиться заменить Владимира Бражко