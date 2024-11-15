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Лига наций УЕФА. Лига A
Швейцария
15.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Сербия
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Лига наций
15 ноября 2024, 23:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:17
812
1

Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут

Сборная Швейцарии досрочно понижается в классе в Дивизион B

15 ноября 2024, 23:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:17
812
1
Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу.

В матче Швейцарии и Сербии зафиксирована ничья (1:1), в результате чего сербы сохранили шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2). Сборная кантонов понижается в классе в Дивизион B.

В последнем, 6-м туре сыграют Испания – Швейцария, Сербия – Дания. При этом сербам нужна только победа, а команду Дании устроит и ничья.

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Дания – Испания – 1:2

Голы: Исаксен, 84 – Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58

21:45. Швейцария – Сербия – 1:1

Голы: Амдуни, 78 – Терзич, 88

Незабитый пенальти: Митрович, 55 (Сербия)

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Александр Лещенко
Ще головний лікар кантону Люцерна висновки не зробив )
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