Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу.

В матче Швейцарии и Сербии зафиксирована ничья (1:1), в результате чего сербы сохранили шансы на выход в плей-офф.

Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2). Сборная кантонов понижается в классе в Дивизион B.

В последнем, 6-м туре сыграют Испания – Швейцария, Сербия – Дания. При этом сербам нужна только победа, а команду Дании устроит и ничья.

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Дания – Испания – 1:2

Голы: Исаксен, 84 – Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58

21:45. Швейцария – Сербия – 1:1

Голы: Амдуни, 78 – Терзич, 88

Незабитый пенальти: Митрович, 55 (Сербия)

Турнирная таблица

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