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Дания
15.11.2024 21:45 - : -
Испания
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Лига наций
15 ноября 2024, 05:09 |
24
0

Дания – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву

15 ноября 2024, 05:09 |
24
0
Дания – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября на «Паркен» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Дании встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда при Каспере Юлманде серьезно подняла свой уровень. На Евро-2024 получилось оправиться от шока от потери Эриксена прямо на поле, и в итоге все закончилось только не особенно справедливым поражением англичанам в полуфинале. Правда, после этого был провал на чемпионате мира. Так что, выведя на следующее континентальное первенство и противоречиво сыграв там (три ничьи в группе и поражение немцам 0:2 в 1/8 финала), специалист ушел. Полноценного преемника, Римера, подписали только в конце октября, и дебютирует Брайан только сейчас. До этого динамит побеждал дома в сентябре Швейцарию и Сербию. Но в прошлом месяце было поражение в Испании. А в Швейцарии за счет активности Эриксена, что все еще остается лидером сборной, получалось отвечать на оба пропущенных гола, закончив 2:2.

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Испания

Сборная смогла достичь очередной задачи при де ла Фуэнте, и точно продолжат борьбу в плей-офф турнира. Луис просто невероятно эффективен на своем посту, который занимает менее двух лет. Сразу с ним команда, долго толком ничего не показывавшая, выиграла финальный розыгрыш Лиги Наций. И, главное, фурия роха прекрасно провела Евро - мало когда чемпион смотрелся так уверенно и не оставлял никаких вопросов, не выиграв в основное время только с хозяевами турнира, Германией. Возможно, из-за празднований, что затянулись, фаворит потерял очки в первом же туре Лиги Наций, закончив 0:0 вояж в Сербию. Но потом подтвердил свой статус, выиграв последовательно у всех соперников.

Статистика личных встреч

Единственный раз в своей истории датчане выигрывали у гранда аж в 1993-м году. А в последних 5 очных матчах выигрывала только фурия роха.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что даже мотивация поможет хозяева взять очки в этом поединке. Ставим на то, что в этой паре победа достанется гостям (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Дания
15 ноября 2024 -
21:45
Испания
Победа Испании 1.80 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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