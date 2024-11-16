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Лига наций УЕФА. Лига A
Дания
15.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
Испания
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Лига наций
16 ноября 2024, 06:49 | Обновлено 16 ноября 2024, 06:55
628
0

Фантастический молодой состав. Реакция коуча Испании на победу над Данией

Реакцию дали: Луис де ла Фуэнте, Брайан Ример, Айосе Перес, Кристиан Нергор

16 ноября 2024, 06:49 | Обновлено 16 ноября 2024, 06:55
628
0
Фантастический молодой состав. Реакция коуча Испании на победу над Данией
УЕФА

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу. Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2).

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании: «Мы счастливы, потому что у нас фантастический, молодой состав, с четырьмя надежными игроками на каждой позиции. Это дает нам душевное спокойствие и радость. Команда реагирует в любой ситуации и в моменты максимальной ответственности, например, против Дании. Мы победили благодаря чистой решимости. Команда не перестает побеждать и не теряет амбиций.

Те, кто вышел на поле, отдали все силы, хотя, возможно, нам порой не хватало изящности, чтобы сохранить контроль над игрой. Я хочу подчеркнуть тот факт, что мы играли против команды, которая оказывала давление, с переполненным стадионом и против персональной опеки. Но мы играли хорошо и могли закрепить победу, сделав счет 3:0. Однако ближе к концу мы устали».

Тренер сборной Дании Брайан Ример: «Мы допустили слишком много ошибок. Первый гол Испании был наглядным примером того, чего не следует делать, когда играешь с такой умелой командой, как Испания. Мы исправили некоторые нюансы в перерыве. Я бы хотел, чтобы мы могли лучше воспринимали Паркен в первом тайме. Вы могли почувствовать, как грохотала арена после нашего гола. С этого момента мы погнались за тем, чтобы сравнять счет».

Нападающий сборной Испании Айосе Перес: «Это было очень хорошее выступление. Мы создали много моментов, чтобы забить еще больше голов, особенно я. Очень, очень счастливый вечер для меня (с голом и голевой передачей), но самое главное – стать на вершине группы. Далее мы играем на Тенерифе, моем родном острове, поэтому я счастлив. Спустя 28 лет национальная сборная снова будет играть там, так что это будет нечто особенное. Несмотря на то, что мы уже возглавляем группу, мы хотим сохранить этот импульс и победить».

Датский полузащитник Кристиан Нергор: «Нам удалось бороться до конца. Мы играли с соперниками высочайшего уровня и, к сожалению, пропустили два легких гола. Но создавали отличные моменты, и мне понравилось, что мы продолжали играть, и это наша ДНК».

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Дания – Испания – 1:2

Голы: Исаксен, 84 – Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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