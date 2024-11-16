Лига наций16 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 02:34
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Дания – Испания – 1:2. Оярсабаль и Айосе Перес. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 02:34
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу.
Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2).
Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
21:45. Дания – Испания – 1:2
Голы: Исаксен, 84 – Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Дания).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Испания).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
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