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  4. Дания – Испания – 1:2. Оярсабаль и Айосе Перес. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Дания
15.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
Испания
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Лига наций
16 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 02:34
43
0

Дания – Испания – 1:2. Оярсабаль и Айосе Перес. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 02:34
43
0
Дания – Испания – 1:2. Оярсабаль и Айосе Перес. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу.

Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2).

Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Дания – Испания – 1:2

Голы: Исаксен, 84 – Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Дания).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Испания).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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