ФОТО. Обладатель Золотого мяча бросил девушку с ребенком. Что случилось?

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема завершил отношения с Жордан Озуной – моделью, которая родила ему четвертого ребенка.

«Game, set and match» сообщает, что пара окончательно разошлась.

Жордан не смогла простить Кариму измену с его бывшей женой Хлоей де Лано, которая случилась в начале этого года.

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У Бензема четыре ребенка от трёх разных женщин: у Карима две дочки от Хлои – Мелия и Нури, и сын от ещё одной бывшей жены – Джоры Котье – Ибрагим.

Жордан покинула дом Карима Бензема в Саудовской Аравии и уже продолжительное время путешествует – модель часто бывает в Испании, Италии и США.