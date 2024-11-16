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Лига наций
16 ноября 2024, 01:05 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:43
469
1

Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы

Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов Лиги наций

16 ноября 2024, 01:05 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:43
469
1
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1 и досрочно стала победителем группы A1 (13 очков из 15). Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов турнира.

Знаменитый форвард Криштиану Роналду на 87-й минуте сотворил новый гол-шедевр для сборной Португалии. Капитан португальцев забил мяч в ворота соперников бисиклетой – ударом в прыжке через себя.

Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу. В матче Швейцарии и Сербии зафиксирована ничья (1:1), в результате чего сербы сохранили шансы на выход в плей-офф, а сборная кантонов понижается в классе в Дивизион B.

Матч между Румынией и Косовым был прерван при счете 0:0 в компенсированное время из-за агресивного поведения болельщиков.

В 1/4 финала вышли: Германия, Испания, Италия, Франция, Португалия.

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфиналы и далее в плей-офф определят победителя. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Дания – Испания – 1:2
  • 21:45. Португалия – Польша – 5:1
  • 21:45. Швейцария – Сербия – 1:1
  • 21:45. Шотландия – Хорватия – 1:0

🔹 Лига C

  • 19:00. Кипр – Литва – 2:1
  • 21:45. Люксембург – Болгария – 0:1
  • 21:45. Северная Ирландия – беларусь – 2:0
  • 21:45. Румыния – Косово – 0:0 (матч прерван)

🔹 Лига D

  • 21:45. Сан-Марино – Гибралтар – 1:1

🏆 Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
В понедельник все болеем за Данию. Чтобы они дальше прошли а не сербские вонючки!
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