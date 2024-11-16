Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1 и досрочно стала победителем группы A1 (13 очков из 15). Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов турнира.

Знаменитый форвард Криштиану Роналду на 87-й минуте сотворил новый гол-шедевр для сборной Португалии. Капитан португальцев забил мяч в ворота соперников бисиклетой – ударом в прыжке через себя.

Испания на выезде одолела Данию (2:1) и убедительно выиграла группу. В матче Швейцарии и Сербии зафиксирована ничья (1:1), в результате чего сербы сохранили шансы на выход в плей-офф, а сборная кантонов понижается в классе в Дивизион B.

Матч между Румынией и Косовым был прерван при счете 0:0 в компенсированное время из-за агресивного поведения болельщиков.

В 1/4 финала вышли: Германия, Испания, Италия, Франция, Португалия.

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфиналы и далее в плей-офф определят победителя. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

🔹 Лига A

21:45. Дания – Испания – 1:2

– 1:2 21:45. Португалия – Польша – 5:1

– Польша – 5:1 21:45. Швейцария – Сербия – 1:1

21:45. Шотландия – Хорватия – 1:0

🔹 Лига C

19:00. Кипр – Литва – 2:1

– Литва – 2:1 21:45. Люксембург – Болгария – 0:1

– 0:1 21:45. Северная Ирландия – беларусь – 2:0

– беларусь – 2:0 21:45. Румыния – Косово – 0:0 (матч прерван)

🔹 Лига D

21:45. Сан-Марино – Гибралтар – 1:1

🏆 Турнирные таблицы

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