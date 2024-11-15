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Бразилия
15 ноября 2024, 03:24 | Обновлено 15 ноября 2024, 03:30
290
0

От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры

Адриано разочаровался в своем футбольном пути

15 ноября 2024, 03:24 | Обновлено 15 ноября 2024, 03:30
290
0
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
Theplayerstribune. Адриано

42-летний бывший бразильский форвард Адриано признался, что считает себя нереализованным талантом в футболе.

«Знаете, как это – жить с постоянными обещаниями? Я – главный потраченный впустую талант в футболе. Когда завершил карьеру, понял, что она не имела никакого смысла.

Сейчас мне хорошо так, как я живу. Я не употребляю наркотики, но иногда меня тянет к алкоголю. Я не занимаюсь криминальными делами и не люблю ночные клубы. У меня есть одна цель – дойти до киоска Наны, который расположен в моем районе. Хотите меня найти - приходите туда.

Я бываю там через день, а иногда и каждый день. Как человек, подобный мне, может пить каждый день? Я не люблю давать объяснения. Я пью, потому что так хочется. Жить с этим клеймом постоянных обещаний непросто», – цитирует Адриано The Players' Tribune.

В свое время Адриано четыре раза становился чемпионом Италии в составе миланского «Интера». За сборную Бразилии он провел 51 матч и забил 29 голов.

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сборная Бразилии по футболу lifestyle алкоголь Интер Милан
Олександр Сільченко Источник
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