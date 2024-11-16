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Лига наций
16 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 16 ноября 2024, 05:04
22
0

Утвержден календарь матчей женской сборной Украины в Лиге наций 2025

Украинская команда сыграет со сборными Чехии, Хорватии и Албании

16 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 16 ноября 2024, 05:04
22
0
Утвержден календарь матчей женской сборной Украины в Лиге наций 2025
УАФ

Женская сборная Украины узнала расписание матчей в группе 4 Лиги B во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Утвержден календарь матчей женской Лиги наций 2025. Во время жеребьевки в Ньоне сборная Украины попала в группу В4, где встретится с командами Чехии, Албании и Хорватии.

Групповой этап определит, какие 4 команды Лиги А пройдут до финального этапа (который теперь будет выглядеть двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира 2027 среди женщин в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды Лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В против двух лучших команд Лиги С.

Лига наций 2025 среди женщин

Группа В4. Календарь матчей

  • 21.02. Албания – Украина
  • 21.02. Хорватия – Чехия
  • 25.02. Украина – Хорватия
  • 25.02. Чехия – Албания
  • 04.04. Украина – Чехия
  • 04.04. Албания – Хорватия
  • 08.04. Чехия – Украина
  • 08.04. Хорватия – Албания
  • 30.05. Украина – Албания
  • 30.05. Чехия – Хорватия
  • 03.06. Хорватия – Украина
  • 03.06. Албания – Чехия

Лига А

  • Группа 1: Германия, Нидерланды, Австрия, Шотландия
  • Группа 2: Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария
  • Группа 3: Испания, Англия, Бельгия, Португалия
  • Группа 4: Италия, Дания, Швеция, Уэльс

Лига B

  • Группа 1: Польша, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Румыния
  • Группа 2: Ирландия, Турция, Словения, Греция
  • Группа 3: Финляндия, Сербия, Венгрия, беларусь
  • Группа 4: Чехия, Украина, Хорватия, Албания

Лига С

  • Группа 1: Словакия, Фарерские острова, Молдова, Гибралтар
  • Группа 2: Мальта, Грузия, Кипр, Андорра
  • Группа 3: Люксембург, Армения, Казахстан, Лихтенштейн
  • Группа 4: Азербайджан, Черногория, Литва
  • Группа 5: Израиль, Болгария, Эстония
  • Группа 6: Косово, Латвия, Северная Македония

Финальный этап

  • Жеребьевка: 6 июня 2025 года
  • Полуфиналы (по два матча): 22–28 октября 2025 года
  • Финал / за 3-е место (по два матча): 26 ноября – 2 декабря 2025 года

Плей-офф за повышение / понижение в классе

  • Жеребьевка: 6 июня 2025 года
  • Игры (по два матча): 22-28 октября 2025 года
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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