Утвержден календарь матчей женской сборной Украины в Лиге наций 2025
Украинская команда сыграет со сборными Чехии, Хорватии и Албании
Женская сборная Украины узнала расписание матчей в группе 4 Лиги B во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА.
Утвержден календарь матчей женской Лиги наций 2025. Во время жеребьевки в Ньоне сборная Украины попала в группу В4, где встретится с командами Чехии, Албании и Хорватии.
Групповой этап определит, какие 4 команды Лиги А пройдут до финального этапа (который теперь будет выглядеть двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира 2027 среди женщин в Бразилии.
Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды Лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В против двух лучших команд Лиги С.
Лига наций 2025 среди женщин
Группа В4. Календарь матчей
- 21.02. Албания – Украина
- 21.02. Хорватия – Чехия
- 25.02. Украина – Хорватия
- 25.02. Чехия – Албания
- 04.04. Украина – Чехия
- 04.04. Албания – Хорватия
- 08.04. Чехия – Украина
- 08.04. Хорватия – Албания
- 30.05. Украина – Албания
- 30.05. Чехия – Хорватия
- 03.06. Хорватия – Украина
- 03.06. Албания – Чехия
Лига А
- Группа 1: Германия, Нидерланды, Австрия, Шотландия
- Группа 2: Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария
- Группа 3: Испания, Англия, Бельгия, Португалия
- Группа 4: Италия, Дания, Швеция, Уэльс
Лига B
- Группа 1: Польша, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Румыния
- Группа 2: Ирландия, Турция, Словения, Греция
- Группа 3: Финляндия, Сербия, Венгрия, беларусь
- Группа 4: Чехия, Украина, Хорватия, Албания
Лига С
- Группа 1: Словакия, Фарерские острова, Молдова, Гибралтар
- Группа 2: Мальта, Грузия, Кипр, Андорра
- Группа 3: Люксембург, Армения, Казахстан, Лихтенштейн
- Группа 4: Азербайджан, Черногория, Литва
- Группа 5: Израиль, Болгария, Эстония
- Группа 6: Косово, Латвия, Северная Македония
Финальный этап
- Жеребьевка: 6 июня 2025 года
- Полуфиналы (по два матча): 22–28 октября 2025 года
- Финал / за 3-е место (по два матча): 26 ноября – 2 декабря 2025 года
Плей-офф за повышение / понижение в классе
- Жеребьевка: 6 июня 2025 года
- Игры (по два матча): 22-28 октября 2025 года
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