Утвержден календарь матчей женской сборной Украины в Лиге наций 2025

Женская сборная Украины узнала расписание матчей в группе 4 Лиги B во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Утвержден календарь матчей женской Лиги наций 2025. Во время жеребьевки в Ньоне сборная Украины попала в группу В4, где встретится с командами Чехии, Албании и Хорватии.

Групповой этап определит, какие 4 команды Лиги А пройдут до финального этапа (который теперь будет выглядеть двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира 2027 среди женщин в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды Лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В против двух лучших команд Лиги С.

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Лига наций 2025 среди женщин

Группа В4. Календарь матчей

21.02. Албания – Украина

21.02. Хорватия – Чехия

25.02. Украина – Хорватия

25.02. Чехия – Албания

04.04. Украина – Чехия

04.04. Албания – Хорватия

08.04. Чехия – Украина

08.04. Хорватия – Албания

30.05. Украина – Албания

30.05. Чехия – Хорватия

03.06. Хорватия – Украина

03.06. Албания – Чехия

Лига А

Группа 1: Германия, Нидерланды, Австрия, Шотландия

Группа 2: Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария

Группа 3: Испания, Англия, Бельгия, Португалия

Группа 4: Италия, Дания, Швеция, Уэльс

Лига B

Группа 1: Польша, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Румыния

Группа 2: Ирландия, Турция, Словения, Греция

Группа 3: Финляндия, Сербия, Венгрия, беларусь

Группа 4: Чехия, Украина, Хорватия, Албания

Лига С

Группа 1: Словакия, Фарерские острова, Молдова, Гибралтар

Группа 2: Мальта, Грузия, Кипр, Андорра

Группа 3: Люксембург, Армения, Казахстан, Лихтенштейн

Группа 4: Азербайджан, Черногория, Литва

Группа 5: Израиль, Болгария, Эстония

Группа 6: Косово, Латвия, Северная Македония

Финальный этап

Жеребьевка: 6 июня 2025 года

Полуфиналы (по два матча): 22–28 октября 2025 года

Финал / за 3-е место (по два матча): 26 ноября – 2 декабря 2025 года

Плей-офф за повышение / понижение в классе