Женская сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
Состоялась жеребьевка группового раунда турнира
Участие в жеребьевке приняли 53 команды, распределенные на три лиги (две - с 16 и одна - с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025.
Украинская сборная будет играть в Лиге В против Чехии, Хорватии и Албании. Интересно, что у мужской сборной Украины в Лиге наций группа похожа на эту, а отличием является сборная Грузии (у женщин сборная Хорватии).
Соревнования начнутся 19 февраля 2025 года.
Жеребьевка финального этапа запланирована на 6 июня следующего года.
Жеребьевка женской Лиги наций-2025
- Лига А
- Группа 1: Германия, Нидерланды, Австрия, Шотландия.
- Группа 2: Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария.
- Группа 3: Испания, Англия, Бельгия, Португалия.
- Группа 4: Италия, Дания, Швеция, Уэльс.
- Лига B
- Группа 1: Польша, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Румыния.
- Группа 2: Ирландия, Турция, Словения, Греция.
- Группа 3: Финляндия, Сербия, Венгрия, беларусь.
- Группа 4: Чехия, Украина, Хорватия, Албания.
- Лига С
- Группа 1: Словакия, Фарерские о-ва, Молдова, Гибралтар.
- Группа 2: Мальта, Грузия, Кипр, Андорра.
- Группа 3: Люксембург, Армения, Казахстан, Лихтенштейн.
- Группа 4: Азербайджан, Черногория, Литва.
- Группа 5: Израиль, Болгария, Эстония.
- Группа 6: Косово, Латвия, Северная Македония.
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