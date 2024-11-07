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Лига наций
07 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:41
497
0

Женская сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

Состоялась жеребьевка группового раунда турнира

07 ноября 2024, 17:09 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:41
497
0
Женская сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
УАФ. Женская сборная по футболу

Участие в жеребьевке приняли 53 команды, распределенные на три лиги (две - с 16 и одна - с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025.

Украинская сборная будет играть в Лиге В против Чехии, Хорватии и Албании. Интересно, что у мужской сборной Украины в Лиге наций группа похожа на эту, а отличием является сборная Грузии (у женщин сборная Хорватии).

Соревнования начнутся 19 февраля 2025 года.

Жеребьевка финального этапа запланирована на 6 июня следующего года.

Жеребьевка женской Лиги наций-2025

  • Лига А
  • Группа 1: Германия, Нидерланды, Австрия, Шотландия.
  • Группа 2: Франция, Исландия, Норвегия, Швейцария.
  • Группа 3: Испания, Англия, Бельгия, Португалия.
  • Группа 4: Италия, Дания, Швеция, Уэльс.
  • Лига B
  • Группа 1: Польша, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Румыния.
  • Группа 2: Ирландия, Турция, Словения, Греция.
  • Группа 3: Финляндия, Сербия, Венгрия, беларусь.
  • Группа 4: Чехия, Украина, Хорватия, Албания.
  • Лига С
  • Группа 1: Словакия, Фарерские о-ва, Молдова, Гибралтар.
  • Группа 2: Мальта, Грузия, Кипр, Андорра.
  • Группа 3: Люксембург, Армения, Казахстан, Лихтенштейн.
  • Группа 4: Азербайджан, Черногория, Литва.
  • Группа 5: Израиль, Болгария, Эстония.
  • Группа 6: Косово, Латвия, Северная Македония.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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