Женская сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

Участие в жеребьевке приняли 53 команды, распределенные на три лиги (две - с 16 и одна - с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025.

Украинская сборная будет играть в Лиге В против Чехии, Хорватии и Албании. Интересно, что у мужской сборной Украины в Лиге наций группа похожа на эту, а отличием является сборная Грузии (у женщин сборная Хорватии).

Соревнования начнутся 19 февраля 2025 года.

Жеребьевка финального этапа запланирована на 6 июня следующего года.

Жеребьевка женской Лиги наций-2025