ФОТО. Жена Лионеля Месси оголила декольте. Откровенные кадры
Антонела Роккуццо продолжает блистать...
Жена лидера «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – восхитила своих фанатов новыми яркими фото.
Модель и инфлюенсер снялась для журнала «Haute Living» и фото получились очень откровенными.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Антонела засветила часть декольте и предстала в открытом образе – нечасто такое увидишь.
«Красивая», «Королева» и множество реакций от поклонников – жена Месси зажгла Instagram, этот пост собрал уже почти 800 тысяч лайков:
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