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16 ноября 2024, 04:08 |
491
0

ФОТО. Жена Лионеля Месси оголила декольте. Откровенные кадры

Антонела Роккуццо продолжает блистать...

16 ноября 2024, 04:08 |
491
0
ФОТО. Жена Лионеля Месси оголила декольте. Откровенные кадры
Instagram. Антонела Роккуццо

Жена лидера «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – восхитила своих фанатов новыми яркими фото.

Модель и инфлюенсер снялась для журнала «Haute Living» и фото получились очень откровенными.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Антонела засветила часть декольте и предстала в открытом образе – нечасто такое увидишь.

«Красивая», «Королева» и множество реакций от поклонников – жена Месси зажгла Instagram, этот пост собрал уже почти 800 тысяч лайков:

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Лионель Месси Антонела Роккуццо фото lifestyle Интер Майами Major League Soccer (MLS) девушки сборная Аргентины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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