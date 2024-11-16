ФОТО. Жена Лионеля Месси оголила декольте. Откровенные кадры

Жена лидера «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – восхитила своих фанатов новыми яркими фото.

Модель и инфлюенсер снялась для журнала «Haute Living» и фото получились очень откровенными.

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Антонела засветила часть декольте и предстала в открытом образе – нечасто такое увидишь.

«Красивая», «Королева» и множество реакций от поклонников – жена Месси зажгла Instagram, этот пост собрал уже почти 800 тысяч лайков: