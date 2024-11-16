16 ноября на «Кадис Хар» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Турции встретится со сборной Уэльсом. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Турция

Команда провалилась на Евро-2020 и не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре. Была угроза пролететь мимо континентального турнира и в этом году. Но осенью 2023-го пришел новый главный тренер, Монтелла. Он досрочно добыл путевку на Евро. А летом в Германии янычары стали одним из открытий чемпионата. Они выиграли дважды на групповом этапе у Грузии и Чехии, а в плей-офф справились с Австрией. Но были и неудачи там, чего стоит 0:3 от Португалии во 2-м туре, или безвольный вылет в четвертьфинале, когда Нидерланды выиграли за счет автогола. Осенью все началось с нулевой ничьей с валлийцами. Но потом турки выиграли у Исландии (дважды) и Черногории, в итоге возглавив группу и де-факто обеспечить себе проход в плей-офф Лиги Наций.

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Уэльс

Сборная в последнее время выходила на финальные турниры. И даже на чемпионат мира пробились. Правда, там, во-первых, ограничились ничьей при паре поражений, во-вторых, Бейл, безусловный лидер этого поколения, после возвращения из Катара закончил карьеру окончательно. Это сразу сказалось: на Евро не получилось выйти ни напрямую, ни через мартовский плей-офф. Хотя тогда не хватило малости, в решающем раунде проиграли дома по пенальти Польше после ничьей в игровое время. После этого наставником стал вместо Пейджа Беллами, известный в прошлом нападающий, но начинающий тренер. Начинает Крейг успешно: с турками дома и с исландцами на выезде его новые подопечные сыграли вничью, а у Черногории получилось выиграть оба поединка. Но пока что продолжение участия в плей-офф не гарантировано. Все решится в последнем туре, но можно закрыть вопрос уже сейчас, если выиграть в Кайсери.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно десять поединков. Из них валлийцы выиграли четырежды при трех поражениях. Еще трижды, в том числе оба крайних поединка, закончились ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что драконы смогут навязать борьбу. Ставим на то, что янычары на глазах у своих болельщиков выиграют (коэффициент - 1,8).