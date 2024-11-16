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Лига наций УЕФА. Лига B
Турция
16.11.2024 19:00 – FT 0 : 0
Уэльс
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Лига наций
16 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:46
108
0

Турция – Уэльс – 0:0. Нереализованный пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:46
108
0
Турция – Уэльс – 0:0. Нереализованный пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Турция - Уэльс

16 ноября состоялся матч 5-го тура четвертой группы дивизиона Лиги наций между Турцией и Уэльсом.

Игра прошла на стадионе «Кадир Хасс» в Кайсери.

Команды не смогли открыть счет в матче.На 89-й минуте нападающий хозяев Керем Актюркоглу мог вывести свою сборную вперед, однако игрок не реализовал пенальти.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион В. Группа 4

Турция – Уэльс – 0:0

Видеообзор матча:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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