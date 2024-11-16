16 ноября состоялся матч 5-го тура четвертой группы дивизиона Лиги наций между Турцией и Уэльсом.

Игра прошла на стадионе «Кадир Хасс» в Кайсери.

Команды не смогли открыть счет в матче.На 89-й минуте нападающий хозяев Керем Актюркоглу мог вывести свою сборную вперед, однако игрок не реализовал пенальти.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион В. Группа 4

Турция – Уэльс – 0:0

Видеообзор матча: