Лига наций16 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:46
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Турция – Уэльс – 0:0. Нереализованный пенальти. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:46
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16 ноября состоялся матч 5-го тура четвертой группы дивизиона Лиги наций между Турцией и Уэльсом.
Игра прошла на стадионе «Кадир Хасс» в Кайсери.
Команды не смогли открыть счет в матче.На 89-й минуте нападающий хозяев Керем Актюркоглу мог вывести свою сборную вперед, однако игрок не реализовал пенальти.
Лига наций. 5-й тур. 16 ноября
Дивизион В. Группа 4
Турция – Уэльс – 0:0
Видеообзор матча:
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