ФОТО. Над Килианом Мбаппе снова смеются. Он похож на героя GTA
Нападающего Реала сфотографировали в характерном для видеоигры образе
В соцсетях набирает популярность случайное фото Килиана Мбаппе, сделанное одним из болельщиков.
Нападающий сборной Франции и «Реал Мадрид» вышел прогуляться в обычных зеленых шортах и белой майке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Мбаппе похож на персонажа GTA, и я просто не могу этого не видеть», – написал популярный Instagram-аккаунт Livekickoff.
Действительно, Мбаппе идеально вписался бы в игру, и в сети уже вовсю эксперементируют с включением персонажа Килиана в GTA 5.
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