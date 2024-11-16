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  4. ФОТО. Над Килианом Мбаппе снова смеются. Он похож на героя GTA
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16 ноября 2024, 04:27 |
256
1

ФОТО. Над Килианом Мбаппе снова смеются. Он похож на героя GTA

Нападающего Реала сфотографировали в характерном для видеоигры образе

16 ноября 2024, 04:27 |
256
1
ФОТО. Над Килианом Мбаппе снова смеются. Он похож на героя GTA
Instagram. Килиан Мбаппе

В соцсетях набирает популярность случайное фото Килиана Мбаппе, сделанное одним из болельщиков.

Нападающий сборной Франции и «Реал Мадрид» вышел прогуляться в обычных зеленых шортах и белой майке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Мбаппе похож на персонажа GTA, и я просто не могу этого не видеть», – написал популярный Instagram-аккаунт Livekickoff.

Действительно, Мбаппе идеально вписался бы в игру, и в сети уже вовсю эксперементируют с включением персонажа Килиана в GTA 5.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Франции по футболу фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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