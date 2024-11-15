Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе давит на королевский клуб с требованием подписать испанского центрального защитника Серхио Рамоса, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, игроки построили отличные отношения на поле и вне его, пока вместе выступали за французский «Пари Сен-Жермен» (2021-2023 годы).

В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас он является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может перейти в «Кадис».