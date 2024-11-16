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16 ноября 2024, 02:53 |
187
0

ВИДЕО. Как на свет родилась! Жена Реброва рассказала, что ей помогает

Анна Реброва поделилась секретом хорошего самочувствия

16 ноября 2024, 02:53 |
187
0
ВИДЕО. Как на свет родилась! Жена Реброва рассказала, что ей помогает
Instagram. Анна Реброва

Жена тренера национальной сборной Украины Сергея РеброваАнна – поделилась тем, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.

Анна Реброва опубликовала видео в сторис Instagram, где рассказала насколько чудесное влияние оказывает занятие йогой на её организм.

«После йоги как на свет родилась», – написала Анна под видео.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Анна ведет свой ютуб-канал, где она рассказывает про жизнь футболистов, общаясь в основном с женами и подругами игроков.

Напомним, что на днях Реброва писала об «апокалипсисе на улицах Испании».

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Сергей Ребров Анна Реброва сборная Украины по футболу видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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