ВИДЕО. Как на свет родилась! Жена Реброва рассказала, что ей помогает

Жена тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва – Анна – поделилась тем, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.

Анна Реброва опубликовала видео в сторис Instagram, где рассказала насколько чудесное влияние оказывает занятие йогой на её организм.

«После йоги как на свет родилась», – написала Анна под видео.

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Анна ведет свой ютуб-канал, где она рассказывает про жизнь футболистов, общаясь в основном с женами и подругами игроков.

Напомним, что на днях Реброва писала об «апокалипсисе на улицах Испании».