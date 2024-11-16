ВИДЕО. Как на свет родилась! Жена Реброва рассказала, что ей помогает
Анна Реброва поделилась секретом хорошего самочувствия
Жена тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва – Анна – поделилась тем, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.
Анна Реброва опубликовала видео в сторис Instagram, где рассказала насколько чудесное влияние оказывает занятие йогой на её организм.
«После йоги как на свет родилась», – написала Анна под видео.
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Анна ведет свой ютуб-канал, где она рассказывает про жизнь футболистов, общаясь в основном с женами и подругами игроков.
Напомним, что на днях Реброва писала об «апокалипсисе на улицах Испании».
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