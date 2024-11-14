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14 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 14 ноября 2024, 01:18
639
8

ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании

Анна Реброва делится последними новостями из Марбельи...

14 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 14 ноября 2024, 01:18
639
8
ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Instagram. Анна Реброва

Жена тренера сборной Украины Сергея РеброваАнна – рассказала, чем занимается её семья на фоне последних тревожных новостей.

Всё дело в том, что юг Испании продолжает страдать от шторма DANA, и на этот раз может пострадать Марбелья – курортный городок, в котором проживает семья Сергея Реброва.

«На улице апокалипсис», – передает атмосферу Анна Реброва.

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«Смотрим с детьми невероятный фильм, основанный на реальных событиях, о семейных ценностях (смотря второй раз и плачу)», – рассказывает жена Сергея Реброва.

Фильм называется «Невоспетый герой», и Анна очень рекомендует к просмотру это кинотворение.

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Сергей Ребров Анна Реброва сборная Украины по футболу Лига наций фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 8
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Voxa Hvedyk
Дружина Реброва жаліється на життя у Іспанії?
Тоді нехай приїде в Україну...
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+1
bubble gum
Возвращайся на родину, тут всё хорошо
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+1
Falko
Пардон, а в якому місці дружина Реброва скаржиться на життя?
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0
Dinamokolhoz
Ребров брехун і ссикун
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0
Gargantua81
только Ребров трогательно живописал, как они живут в родном Киеве и на тебе
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0
Harun Bakircioğlu
Примерно в этих числах в прошлом году был черноморский шторм столетия у нас. 
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0
Ivan Dimov
Так Ребров говорит,что они в Киеве живут) Ну ну..Это ,как обычно втирание в уши.. Показушные.. Приехать в Украину на 2-3 это не жить называется 
https://sport.ua/uk/news/715339-doviryaiemo-naykrashchim-rebrov-ziznavsya-v
-yakiy-kraini-meshkaie-z-rodinoyu
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
По винди сейчас в Марбелье 20 узлов ветер и то не постоянно, а порывы. Чепуха, по шкале Бофорта - 5 баллов из 12, даже не шторм: 
Ветер свистит в ушах, переносит пыль и мусор. Движение ветра ощущается рукой, качаются тонкие стволы и средние сучья деревьев, вытягиваются и полощут большие флаги.
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-1
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