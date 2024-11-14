ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании
Анна Реброва делится последними новостями из Марбельи...
Жена тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна – рассказала, чем занимается её семья на фоне последних тревожных новостей.
Всё дело в том, что юг Испании продолжает страдать от шторма DANA, и на этот раз может пострадать Марбелья – курортный городок, в котором проживает семья Сергея Реброва.
«На улице апокалипсис», – передает атмосферу Анна Реброва.
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«Смотрим с детьми невероятный фильм, основанный на реальных событиях, о семейных ценностях (смотря второй раз и плачу)», – рассказывает жена Сергея Реброва.
Фильм называется «Невоспетый герой», и Анна очень рекомендует к просмотру это кинотворение.
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