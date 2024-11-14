ФОТО. На улице апокалипсис! Жена Реброва жалуется на жизнь в Испании

Жена тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна – рассказала, чем занимается её семья на фоне последних тревожных новостей.

Всё дело в том, что юг Испании продолжает страдать от шторма DANA, и на этот раз может пострадать Марбелья – курортный городок, в котором проживает семья Сергея Реброва.

«На улице апокалипсис», – передает атмосферу Анна Реброва.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Смотрим с детьми невероятный фильм, основанный на реальных событиях, о семейных ценностях (смотря второй раз и плачу)», – рассказывает жена Сергея Реброва.

Фильм называется «Невоспетый герой», и Анна очень рекомендует к просмотру это кинотворение.