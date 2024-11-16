Румыния – Косово – 0:0. Прерванный матч для Луческу. Видеообзор матча

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

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Матч между Румынией и Косовым был прерван при счете 0:0 в компенсированное время из-за агресивного поведения болельщиков.

Решение об исходе поединка будет принимать УЕФА.

Сборную Румынии тренирует Мирча Луческу, экс-коуч Шахтера и Динамо.

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Румыния – Косово – 0:0 (матч прерван)

Видеообзор матча