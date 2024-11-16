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Румыния
15.11.2024 21:45 – Матч прерван, 90’+ 0 : 0
Косово
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Лига наций
16 ноября 2024, 03:55 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:09
275
0

Румыния – Косово – 0:0. Прерванный матч для Луческу. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 03:55 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:09
275
0
Румыния – Косово – 0:0. Прерванный матч для Луческу. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч между Румынией и Косовым был прерван при счете 0:0 в компенсированное время из-за агресивного поведения болельщиков.

Решение об исходе поединка будет принимать УЕФА.

Сборную Румынии тренирует Мирча Луческу, экс-коуч Шахтера и Динамо.

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Румыния – Косово – 0:0 (матч прерван)

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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