ВИДЕО. Роналду создаёт монстра! Вот, что Криштиану вытворяет с сыном
Криштиану Роналду показывает как воспитывать будущего чемпиона
В сети набирает популярности новое видео при участии Криштиану Роналду и его сына – Криштиану Роналду-младшего.
Популярное медиа Pubitysport опубликовало на своих страницах видео очередной тренировки отца и сына.
«Криштиану Роналду создаёт монстра», – гласит месседж поста.
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39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии помог сыну сделать несколько упражнений, а затем на своём примере показал насколько важно держать мышцы в тонусе.
Напомним, что Криштиану забил гол через себя в матче против Польши.
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