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16 ноября 2024, 03:20 |
116
0

ВИДЕО. Роналду создаёт монстра! Вот, что Криштиану вытворяет с сыном

Криштиану Роналду показывает как воспитывать будущего чемпиона

16 ноября 2024, 03:20 |
116
0
ВИДЕО. Роналду создаёт монстра! Вот, что Криштиану вытворяет с сыном
Instagram. Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший

В сети набирает популярности новое видео при участии Криштиану Роналду и его сына – Криштиану Роналду-младшего.

Популярное медиа Pubitysport опубликовало на своих страницах видео очередной тренировки отца и сына.

«Криштиану Роналду создаёт монстра», – гласит месседж поста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии помог сыну сделать несколько упражнений, а затем на своём примере показал насколько важно держать мышцы в тонусе.

Напомним, что Криштиану забил гол через себя в матче против Польши.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший видео lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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