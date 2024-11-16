ВИДЕО. Роналду создаёт монстра! Вот, что Криштиану вытворяет с сыном

В сети набирает популярности новое видео при участии Криштиану Роналду и его сына – Криштиану Роналду-младшего.

Популярное медиа Pubitysport опубликовало на своих страницах видео очередной тренировки отца и сына.

«Криштиану Роналду создаёт монстра», – гласит месседж поста.

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39-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии помог сыну сделать несколько упражнений, а затем на своём примере показал насколько важно держать мышцы в тонусе.

Напомним, что Криштиану забил гол через себя в матче против Польши.