Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals

14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи Ilie Nastase Group.

Группы с тремя победами из трех возможных возглавил первый номер мирового рейтинга Янник Синнер. Кроме того, итальянец не проиграли ни одного сета и за три матча отдал всего две подачи.

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Вторым из квартета в полуфинал вышел американец Тейлор Фритц. Он сумел одолеть Даниила Медведева и Алекса де Минаура, а также проиграл Синнеру.

Медведев и де Минаур заняли 3-е и 4-е места соответственно. В очном поединке «нейтрал» сумел обыграть австралийца – это и есть его единственная победа. Алекс завершил выступления в Турине с тремя поражениями.

Янник в 1/2 финала сыграет против теннисиста, который займет вторую позицию в John Newcombe Group, а Тейлор встретится с победителем той группы. Полуфиналы в Турине запланированы на субботу, 16 ноября.

Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals 2024