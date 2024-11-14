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  4. Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
ATP
14 ноября 2024, 23:25 |
527
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Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals

Янник Синнер и Тейлор Фритц идут дальше, Даниил Медведев и Алекс де Минаур вылетели

14 ноября 2024, 23:25 |
527
0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи Ilie Nastase Group.

Группы с тремя победами из трех возможных возглавил первый номер мирового рейтинга Янник Синнер. Кроме того, итальянец не проиграли ни одного сета и за три матча отдал всего две подачи.

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Вторым из квартета в полуфинал вышел американец Тейлор Фритц. Он сумел одолеть Даниила Медведева и Алекса де Минаура, а также проиграл Синнеру.

Медведев и де Минаур заняли 3-е и 4-е места соответственно. В очном поединке «нейтрал» сумел обыграть австралийца – это и есть его единственная победа. Алекс завершил выступления в Турине с тремя поражениями.

Янник в 1/2 финала сыграет против теннисиста, который займет вторую позицию в John Newcombe Group, а Тейлор встретится с победителем той группы. Полуфиналы в Турине запланированы на субботу, 16 ноября.

Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals 2024

Теннисист Синнер Медведев Фритц Де Минаур Матчи Сеты / Геймы
Синнер [1] - 6:3, 6:4 6:4, 6:4 6:3, 6:4 3-0 6/36
Медведев [4] 3:6, 4:6 - 4:6, 3:6 6:2, 6:4 1-2 2/26
Фритц [5] 4:6, 4:6 6:4, 6:3 - 5:7, 6:4, 6:3 2-1 4/37
Де Минаур [7] 3:6, 4:6 2:6, 4:6 7:5, 4:6, 3:6 - 0-3 1/27

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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