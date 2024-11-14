Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Янник Синнер и Тейлор Фритц идут дальше, Даниил Медведев и Алекс де Минаур вылетели
14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи Ilie Nastase Group.
Группы с тремя победами из трех возможных возглавил первый номер мирового рейтинга Янник Синнер. Кроме того, итальянец не проиграли ни одного сета и за три матча отдал всего две подачи.
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Вторым из квартета в полуфинал вышел американец Тейлор Фритц. Он сумел одолеть Даниила Медведева и Алекса де Минаура, а также проиграл Синнеру.
Медведев и де Минаур заняли 3-е и 4-е места соответственно. В очном поединке «нейтрал» сумел обыграть австралийца – это и есть его единственная победа. Алекс завершил выступления в Турине с тремя поражениями.
Янник в 1/2 финала сыграет против теннисиста, который займет вторую позицию в John Newcombe Group, а Тейлор встретится с победителем той группы. Полуфиналы в Турине запланированы на субботу, 16 ноября.
Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals 2024
|Теннисист
|Синнер
|Медведев
|Фритц
|Де Минаур
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Синнер [1]
|-
|6:3, 6:4
|6:4, 6:4
|6:3, 6:4
|3-0
|6/36
|Медведев [4]
|3:6, 4:6
|-
|4:6, 3:6
|6:2, 6:4
|1-2
|2/26
|Фритц [5]
|4:6, 4:6
|6:4, 6:3
|-
|5:7, 6:4, 6:3
|2-1
|4/37
|Де Минаур [7]
|3:6, 4:6
|2:6, 4:6
|7:5, 4:6, 3:6
|-
|0-3
|1/27
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