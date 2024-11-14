Выбросил за борт. Синнер разобрался с Медведевым в двух сетах на ATP Finals

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) выиграл третий матч на Итоговом турнире 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах.

В 3-м туре Ilie Nastase Group итальянец в двух сетах разобрался с «нейтралом» Даниилом Медведевым (АТР 4) за 1 час и 12 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 14 ноября

Ilie Nastase Group. 3-й тур

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:3, 6:4

Это была 15-я встреча соперников. Синнер выиграл 8-й очный поединок.

Янник добыл три победы из трех возможных на групповом этапе ATP Finals и вышел в полуфинал с первого места. Вторым из этого квартета квалифицировался Тейлор Фритц с двумя очками. Медведев (1 победа) и Алекс де Минаур (0 побед) завершили выступления в Турине.

Янник в 1/2 финала сыграет против теннисиста, который займет вторую позицию в John Newcombe Group, а Фритц встретится с победителем той группы.