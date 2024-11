Определен второй полуфиналист Итогового турнира АТР 2024

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 5) вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

Фритцу хватило одного выигранного сета от Янника Синнера в поединке против Даниила Медведева. Итальянец выиграл первую партию со счетом 6:3.

Таким образом, в 1/2 финала из этого квартета вышли Синнер и Фритц. Медведев, как и Алекс де Минаур, завершил выступления в Турине.

Янник в 1/2 финала сыграет против теннисиста, который займет вторую позицию в John Newcombe Group, а Фритц – с победителем той группы.

Taylor Turin Era 🌟



Sinner’s opening set win over Medvedev secures Taylor Fritz’s place in the semi-finals!@Taylor_Fritz97 #NittoATPFinals pic.twitter.com/1J8MqyQmVW