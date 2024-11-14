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ATP
14 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:27
881
0

Определен второй полуфиналист Итогового турнира АТР 2024

Тейлор Фритц вслед за Янником Синнером вышел из Ilie Nastase Group

14 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:27
881
0
Определен второй полуфиналист Итогового турнира АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 5) вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

Фритцу хватило одного выигранного сета от Янника Синнера в поединке против Даниила Медведева. Итальянец выиграл первую партию со счетом 6:3.

Таким образом, в 1/2 финала из этого квартета вышли Синнер и Фритц. Медведев, как и Алекс де Минаур, завершил выступления в Турине.

Янник в 1/2 финала сыграет против теннисиста, который займет вторую позицию в John Newcombe Group, а Фритц – с победителем той группы.

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Тейлор Фритц Янник Синнер Даниил Медведев Итоговый турнир ATP Алекс де Минаур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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