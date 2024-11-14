Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября состоятся матчи 3-го тура Итогового турнира АТР 2024 в Ilie Nastase Group.

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграет против «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 4). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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Это будет 15-я встреча соперников. Счет 7:7.

В одном квартете Янник и Даниил выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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