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  4. Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
14 ноября 2024, 05:05 |
48
0

Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Итогового турнира АТР 2024

14 ноября 2024, 05:05 |
48
0
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

14 ноября состоятся матчи 3-го тура Итогового турнира АТР 2024 в Ilie Nastase Group.

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграет против «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 4). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 15-я встреча соперников. Счет 7:7.

В одном квартете Янник и Даниил выступают вместе с Тейлором Фритцем и Алексом де Минауром.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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