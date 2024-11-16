ФОТО. Откровенные снимки Элины Свитолиной взволновали фанов. Это топ

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ещё одной подборкой фото со своего недавнего визита в Оман.

Там спортсменка впервые вернулась на корт после травмы и продолжила своё восстановление.

«Короткая долгая история», – написала 30-летняя теннисистка, опубликовав великолепные фото с отдыха.

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«Надеюсь, Гаэль знает, как ему повезло иметь такую прекрасную жену», – расщедрился на комплимент один из фолловеров.

Элина действительно предстала во всей красе, показав, что находится в превосходной форме: