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16 ноября 2024, 04:49 |
748
0

ФОТО. Откровенные снимки Элины Свитолиной взволновали фанов. Это топ

Украинская теннисистка порадовала солнечным контентом в хмурую пору году

16 ноября 2024, 04:49 |
748
0
ФОТО. Откровенные снимки Элины Свитолиной взволновали фанов. Это топ
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ещё одной подборкой фото со своего недавнего визита в Оман.

Там спортсменка впервые вернулась на корт после травмы и продолжила своё восстановление.

«Короткая долгая история», – написала 30-летняя теннисистка, опубликовав великолепные фото с отдыха.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Надеюсь, Гаэль знает, как ему повезло иметь такую прекрасную жену», – расщедрился на комплимент один из фолловеров.

Элина действительно предстала во всей красе, показав, что находится в превосходной форме:

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Элина Свитолина фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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