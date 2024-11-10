Другие новости10 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:34
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ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане
Элина уже провела первую тренировку
10 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:34
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Украинская теннисистка Элина Свитолина порадовала поклонников новыми фотографиями. Она вернулась к тренировкам на корте после реабилитации на голеностопе, а также поделилась кадрами из живописного Омана, где набирается сил.
Элина подписала публикацию словами: «Потерялась в красоте Омана – от золотых дюн до лазурных волн, каждый момент словно открытка»
Напомним, что недавно спортсменка во время своего восстановления зашла в холодильник с температурой -120 градусов.
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