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10 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:34
751
0

ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане

Элина уже провела первую тренировку

10 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 10 ноября 2024, 18:34
751
0
ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина порадовала поклонников новыми фотографиями. Она вернулась к тренировкам на корте после реабилитации на голеностопе, а также поделилась кадрами из живописного Омана, где набирается сил.

Элина подписала публикацию словами: «Потерялась в красоте Омана – от золотых дюн до лазурных волн, каждый момент словно открытка»







Напомним, что недавно спортсменка во время своего восстановления зашла в холодильник с температурой -120 градусов.

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Элина Свитолина отдых lifestyle
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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