ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане

Украинская теннисистка Элина Свитолина порадовала поклонников новыми фотографиями. Она вернулась к тренировкам на корте после реабилитации на голеностопе, а также поделилась кадрами из живописного Омана, где набирается сил.



Элина подписала публикацию словами: «Потерялась в красоте Омана – от золотых дюн до лазурных волн, каждый момент словно открытка»

















Напомним, что недавно спортсменка во время своего восстановления зашла в холодильник с температурой -120 градусов.