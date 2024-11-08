ВИДЕО. Свитолина зашла в холодильник с температурой -120 градусов

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая продолжает своё восстановление после травмы, показала, что помогает ей быстрее вернуться в строй.

Спортсменка попробовала криотерапию и поделилась своими впечатлениями:

«Обнаружила, что криотерапия стала настоящим прорывом для восстановления. Она уменьшила воспаление, облегчила мышечную боль и ускорила процесс заживления. Очень рекомендую!», - написала Свитолина в сторис.

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Также Элина рассказала в сторис, что «зашла в холодильник с температурой -120 градусов», размышляя на тему «о чем я вообще думаю?» и завершив этот сеанс с потрясающими ощущениями.

Свитолина сейчас находится в Дубаи и рекомендует всем попробовать восстановление с помощью гипербарической камеры: «Обожаю пользоваться гипербарической камерой! Она принесла мне много пользы, в частности ускорила заживление раны на ноге после операции, уменьшила усталость и укрепила иммунную систему, что положительно повлияло на мое общее здоровье», – поделилась спортсменка.