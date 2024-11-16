Азаров и другие. Грузия переиграла Хорватию в плей-офф квалификации ЧЕ U-21
Финляндия дома разгромила Норвегию, а Чехия на выезде переиграла Бельгию
Вечером 15 ноября состоялись матчи плей-офф квалификации Евро-2025 U-21.
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Молодежка Грузии выиграла первый матч у команды Хорватии U-21 (1:0) благодаря автоголу Марко Сольдо на 4-й минуте.
За Грузию U-21 сыграли защитник Шахтера Иракли Азаров, Гиорги Майсурадзе из Полесья и Лука Лацабидзе из Черноморца.
Финляндия дома разгромила Норвегию (5:1), а Чехия на выезде переиграла Бельгию (2:0).
Ответные матчи стадии плей-офф молодежного ЧЕ-2025 пройдут 19 ноября.
В октября Украина U-21 получила путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21. Сине-желтые возглавили рейтинг вторых команд (лучшие три такие сборные присоединились к победителям групп.
На чемпионат Европы 2025 U-21 вышли: Словакия (хозяин), Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания (победители групп), Украина, Франция, Польша (лучшие вторые места).
🏆 Квалификация Евро-2025 U-21
Плей-офф. Первые матчи, 15 ноября
17:00. Грузия U-21 – Хорватия U-21 – 1:0
Гол: Сольдо, 4 (автогол)
18:45. Финляндия U-21 – Норвегия U-21 – 5:1
Голы: Валта, 2, Терхо, 4, Талвитие, 79, Скютта, 83, Хальвес, 86 – Анстад, 43
21:00. Бельгия U-21 – Чехия U-21 – 0:2
Голы: Карабец, 34, Фила, 80
Результаты первых матчей
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