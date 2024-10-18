Шесть сборных разыграют последние три путевки на Евро-2025 U-21

Завершился групповой раунд отбора к Евро-2025 U-21, впереди – матчи плей-офф квалификации.

В последнем туре Украина U-21 проиграла матч против команды Сербии U-21 (0:1) и заняла второе место. После ошибки Ивана Варфоломеева единственный в матче гол на 21-й минуте для сербов забил Милан Алексич.

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Англия (25 очков) разгромила Азербайджан (7:0) и опередила Украину (24 очка) в турнирной таблице группы F.

Обе команды – и Англия, и Украина – получили путевки в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21. Сине-желтые возглавили рейтинг вторых команд (лучшие три такие сборные присоединились к победителям групп.

На чемпионат Европы 2025 U-21 вышли: Словакия (хозяин) Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания (победители групп), Украина, Франция, Польша (лучшие вторые места).

В плей-офф за оставшиеся 3 путевки сыграют 6 команд. Пары были определены жеребьевкой, матчи пройдут 14 и 19 ноября.

Матчи плей-офф (14 и 19 ноября)

Финляндия – Норвегия

Бельгия – Чехия

Грузия – Хорватия

🔹 Квалификация Евро-2025 U-21

Участники финального раунда