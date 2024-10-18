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Молодежные турниры
18 октября 2024, 20:39 | Обновлено 18 октября 2024, 20:49
936
0

Шесть сборных разыграют последние три путевки на Евро-2025 U-21

Украинская молодежка досрочно вышла на чемпионат Европы U-21

18 октября 2024, 20:39 | Обновлено 18 октября 2024, 20:49
936
0
Шесть сборных разыграют последние три путевки на Евро-2025 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой раунд отбора к Евро-2025 U-21, впереди – матчи плей-офф квалификации.

В последнем туре Украина U-21 проиграла матч против команды Сербии U-21 (0:1) и заняла второе место. После ошибки Ивана Варфоломеева единственный в матче гол на 21-й минуте для сербов забил Милан Алексич.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия (25 очков) разгромила Азербайджан (7:0) и опередила Украину (24 очка) в турнирной таблице группы F.

Обе команды – и Англия, и Украина – получили путевки в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21. Сине-желтые возглавили рейтинг вторых команд (лучшие три такие сборные присоединились к победителям групп.

На чемпионат Европы 2025 U-21 вышли: Словакия (хозяин) Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания (победители групп), Украина, Франция, Польша (лучшие вторые места).

В плей-офф за оставшиеся 3 путевки сыграют 6 команд. Пары были определены жеребьевкой, матчи пройдут 14 и 19 ноября.

Матчи плей-офф (14 и 19 ноября)

  • Финляндия – Норвегия
  • Бельгия – Чехия
  • Грузия – Хорватия

🔹 Квалификация Евро-2025 U-21

Участники финального раунда

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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