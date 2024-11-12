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Молодежные турниры
12 ноября 2024, 02:39 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:54
34
0

Травмы нет. Футболист Шахтера отправился в молодежную сборную Грузии

Ираклий Азаров может сыграть за сборную Грузии U-21 против Хорватии U-21

12 ноября 2024, 02:39 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:54
34
0
Травмы нет. Футболист Шахтера отправился в молодежную сборную Грузии
ФК Шахтер. Иракли Азаров

Защитник «Шахтера» Иракли Азаров чувствует себя хорошо и отправился в молодежную сборную Грузии U-21.

Азаров вынужденно пошел на замену в матче с «Зарей» (3:1), однако серьезной травмы не произошло.

Иракли готов помочь команде Грузии U-21, которая сыграет стадии плей-офф молодежного ЧЕ-2025.

За право сыграть на молодежном Евро-2025 молодежка Грузии проведет два матча с Хорватией U-21 (15 и 19 ноября).

Также в сборную Грузии U-21 вызваны защитники Гиорги Майсурадзе из Полесья и Лука Лацабидзе из Черноморца.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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