Молодежные турниры12 ноября 2024, 02:39 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:54
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Травмы нет. Футболист Шахтера отправился в молодежную сборную Грузии
Ираклий Азаров может сыграть за сборную Грузии U-21 против Хорватии U-21
12 ноября 2024, 02:39 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:54
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Защитник «Шахтера» Иракли Азаров чувствует себя хорошо и отправился в молодежную сборную Грузии U-21.
Азаров вынужденно пошел на замену в матче с «Зарей» (3:1), однако серьезной травмы не произошло.
Иракли готов помочь команде Грузии U-21, которая сыграет стадии плей-офф молодежного ЧЕ-2025.
За право сыграть на молодежном Евро-2025 молодежка Грузии проведет два матча с Хорватией U-21 (15 и 19 ноября).
Также в сборную Грузии U-21 вызваны защитники Гиорги Майсурадзе из Полесья и Лука Лацабидзе из Черноморца.
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