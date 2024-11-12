Травмы нет. Футболист Шахтера отправился в молодежную сборную Грузии

Защитник «Шахтера» Иракли Азаров чувствует себя хорошо и отправился в молодежную сборную Грузии U-21.

Азаров вынужденно пошел на замену в матче с «Зарей» (3:1), однако серьезной травмы не произошло.

Иракли готов помочь команде Грузии U-21, которая сыграет стадии плей-офф молодежного ЧЕ-2025.

За право сыграть на молодежном Евро-2025 молодежка Грузии проведет два матча с Хорватией U-21 (15 и 19 ноября).

Также в сборную Грузии U-21 вызваны защитники Гиорги Майсурадзе из Полесья и Лука Лацабидзе из Черноморца.