Сборная Украины 15 ноября провела предматчевую тренировку в грузинском городе Батуми.

16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За день до игры прошла предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко, после чего на арене поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка команды.

17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка. 19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией