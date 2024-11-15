ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией
16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют в Батуми матч Лиге наций
Сборная Украины 15 ноября провела предматчевую тренировку в грузинском городе Батуми.
16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
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За день до игры прошла предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко, после чего на арене поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка команды.
17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка. 19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией
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