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Лига наций
15 ноября 2024, 23:15 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:20
331
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют в Батуми матч Лиге наций

15 ноября 2024, 23:15 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:20
331
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией
УАФ

Сборная Украины 15 ноября провела предматчевую тренировку в грузинском городе Батуми.

16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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За день до игры прошла предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко, после чего на арене поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка команды.

17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка. 19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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