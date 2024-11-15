Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
Лига наций
15 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:59
319
3

ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми

Команда Сергея Реброва 16 ноября сыграет в Лиге наций против команды Грузии

15 ноября 2024, 22:43 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:59
319
3
ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
УАФ

Сборная Украины 15 ноября совершила путешествие из тренировочного лагеря в турецком Белеке в грузинский город Батуми.

16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За день до игры прошла предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко, после чего на арене поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка команды.

17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка. 19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми

По теме:
Кипр минимально обыграл Литву, оставив её без очков
Дания – Испания, Португалия – Польша. Тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Выбор Трубина на игру с Грузией является приоритетным»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка Лига наций Грузия - Украина фото сборная Грузии по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист из УПЛ получил дебютный вызов в сборную Бразилии
Футбол | 15 ноября 2024, 22:24 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист из УПЛ получил дебютный вызов в сборную Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист из УПЛ получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Додо вскоре сможет провести первый официальный поединок за «селесао»

ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Футбол | 15 ноября 2024, 03:02 7
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»

Андрей вспомнил легендарный сезон

Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Футбол | 15.11.2024, 16:51
Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
Бокс | 15.11.2024, 02:39
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15.11.2024, 09:15
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Єба в них майже у всіх ноги перекачені.
Ответить
0
protasov_lyopu_dadaj
как эти бездельники пересекают границу?
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 5
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
15.11.2024, 07:59
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 18
Футбол
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 2
Бокс
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем