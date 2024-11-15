ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
Команда Сергея Реброва 16 ноября сыграет в Лиге наций против команды Грузии
Сборная Украины 15 ноября совершила путешествие из тренировочного лагеря в турецком Белеке в грузинский город Батуми.
16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
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За день до игры прошла предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко, после чего на арене поединка состоялась традиционная предматчевая тренировка команды.
17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка. 19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
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